Átveheti az internet feletti hatalmat az AI akár 6-12 hónapon belül – véli az Anthropic vezére

Google;internet;mesterséges intelligencia;Elon Musk;Sam Altman;

2026-09-14 07:27:00 CEST

Digitális biztonságunk érdekében az Anthropic vezérigazgatója a mesterséges intelligencia (AI) fejlesztések lelassítását sürgeti. Nem talált süket fülekre. Kezdeményezését máris támogatják az IT-óriások vezetői: Sam Altman épp úgy, mint Elon Musk vagy éppen a Google DeepMind vezetője. Donald Trump viszont nemet mondott.

Dario Amodei, az épp tőzsdére készülő Anthropic vezérigazgatója először egy hosszú, elmélkedő írásban a saját honlapján figyelmeztetett arra szombaton, hogy vissza kellene fogni a mesterséges intelligencia fejlesztéséért folyó verseny tempóját, majd a CNN-nek adott egy nagy interjút, ami teljes terjedelmében csak hétfőn este (nálunk kedd hajnalban) lesz látható.

„Lassítanunk kell azt a tempót, amellyel javítjuk az MI-modellek képességeit. A fejlődés így is gyorsnak fog tűnni, és bölcsen kell felhasználnunk az így felszabaduló időnyereséget” – írta a világ egyik vezető AI vállalatának első számú irányítója, akinek felügyelete alá tartozik a Claude chatbot is.

Nem könnyű eligazodni időnként közzétett véleményén, mert egyszer a fejlesztések gyorsítása mellett teszi le a voksát, most viszont épp attól tart, eljön a végítélet napja. Ennek kapcsán azzal is megvádolták, hogy túlzó véleménye ha nem is teljesen alaptalan, de mindenképpen csak amolyan ijesztgetés.

Minapi esszéjében Amodei úgy fogalmazott: szerinte fennáll annak a veszélye, hogy az emberek elveszítik az irányítást a mesterséges intelligencia felett, és a technológiát „kibertámadásokra és bioterrorizmusra”, valamint súlyos gazdasági károk előidézésére is felhasználhatják.

A CNN-nek nyilatkozva pedig Amodei felszólította a szakma vezetőit az együttműködésre, hogy elkerüljék a „rossz irányokat”, és megelőzzék az AI emberiségre nézve káros következményeit. S ebben az interjúban is ellentmondásos félmondatok hangoznak el, mert szerinte az is veszélyes, ha a lassuló tempó következtében a technológia a rossz emberek kezébe kerül. Ellenben a fékevesztett verseny hasonló eredményhez vezethet, rosszul használják fel az AI-képességeket.

Az előzmények között talán nem mellékes, hogy az egyik alklmazott kutatója hasonló veszélyekre hivatkozva épp akkor mondott fel az Anthropicnál, amikor a cég nagy lépés, a tőzsdére lépés előtt áll. A nyilvánosság elé lépve és a közfigyelmét a helyzet súlyosságára irányítva Jacob Coxon ugyan 10 éven belül az emberiségre nézve veszélyt jelentő következményekről beszélt, amikor az ember felett az AI átveszi az uralmat, most azonban ez az időszak Amodei megfogalmazásában már 6-12 hónapra csökkent.

„Az AI-t fejlesztő emberek őszintén hisznek abban, hogy ez a technológia az évtized végére akár mindannyiunkat megölhet. Ez nem marketingfogás” – írta még kedden az X-en Jacob Coxon.

„Sőt, sok vezető és vezető kutató a sajtóban úgy fogalmaz, hogy józanul és megfontoltan hangozzon, miközben négyszemközt ugyanezek az emberek a félelmeikről beszélnek. Egyetlen más emberi tevékenység sem jelent ekkora veszélyt” – tette hozzá Coxon.

Amodei pedig mostani elemzésében ezt írta: a kockázatok akkor is komolyak, ha az AI előnyei akár az emberiség javára is változtathatják a világot. A mesterséges intelligencia ugyanis olyan gyorsan fejlődhet, hogy egy MI-ügynökökből álló raj akár hat-tizenkét hónap alatt képes lehet átvenni az irányítást az egész internet felett. Ez akár több százmilliárd dolláros kárt is okozhat – véli a vezérigazgató.

Amodei legfőképp azzal érvelt, hogy az utóbbi hónapokban a technológia drasztikus léptekkel halad előre, és már arra is képes, hogy saját magát továbbfejlessze. Ezt ő rekurzív önfejlődésnek nevezte.

Példaként hozta fel az OpenAI és a Hugging Face között történt incidenst, amelyben az úgynevezett AI-ügynökök anélkül indítottak meg nem nevezett célpontok ellen kíbertámadást, hogy arra bármilyen utasítást kaptak volna, sőt ezek a „rajok” összefogtak és együtt támadtak. A fanatikusság kifejezést helyénvalónak találta a jelenség leírására.

Jacob Coxon még ennél is drámaibb mondatokkal tette szemléletessé a ránk váró veszélyt a szintén a CNN-nek még szerdán adott interjújában: a rekurzív önfejlődés során fennáll annak az esélye, hogy mindannyian meghalunk.

Amodei nemcsak az amerikai fejlesztőket, de a nemzetközi vezető vállalatokat is arra szólította fel, hogy vállalják független, külső értékelők alkalmazását, akik teljes körű hozzáférést kapnának a vállalat működéséhez. Így lehetne valójában kiszűrni a lehetséges veszélyeket. A kormányoknak – a demokratikus és a nem demokratikus országoknak egyaránt – közös biztonsági szabványokat kellene kidolgozniuk.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója szinte azonnal reagált az Anthropic felvetésére, egyetértéséről biztosítva őt: „nagyszerű ötlet” független értékelőket alkalmazni, akik a vállalat munkatársaival azonos hozzáférést kapnak.

Elon Musk, az xAI vezetője, amely a Grok chatbotot fejleszti, azt írta az X-en: „Dario-nak igaza van.”

Demis Hassabis, a Google DeepMind vezetője szintén megszólalt, csatlakozik a kezdeményezéshez.

Washington egyelőre képtelen lépést tartani az AI gyors fejlődésével. A Kongresszus megvitatta, de nem fogadott el átfogó MI-szabályozást. A Fehér Ház pedig még mindig nem döntött arról, ki feleljen a kormányon belül ezekért a fejlesztésekért.

Donald Trump ellenben nemet mondott a felszólításra Kínára hivatkozva. Szerinte egyelőre Amerika vezet ebben a versenyben, s ha lelassítnák az AI-fejlesztéseket, azzal el is veszítené vezető szerepét az ország Kínával szemben. Aki nincs versenyben ezen a téren, az sehol sincs – fogalmazott az amerikai elnök.

Pedig már júliusban több mint 1300, vezető technológiai vállalatnál dolgozó alkalmazott tett közzé nyílt levelet a Fehér Ház nagyhatalmú urának címezve, amelyben már akkor a fejlesztések lassítását szorgalmazták.