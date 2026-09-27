Lefújták a vízügyi államtitkár szabadságát, de pár nappal később azt kommunikálták a minisztériumban, hogy szabadságra ment

vízügy;szabadság;Gajdos László;

2026-09-27 17:12:00 CEST

Úgy tűnik, Gajdos László tárcájánál néha nem tudja a bal kéz, mit csinál a jobb.

A minisztérium hivatalos állítása szerint Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár augusztus 3. és 7. közötti tervezett szabadsága nem valósult meg. Július 31-én, a védelmi tanács ülését követően, munkaidő után szóban elrendelték ausztriai hivatalos útját. Három nappal később azonban, augusztus 3-án délelőtt még olyan belső tájékoztatás ment ki a tárcánál, amely Kelemen Ágnes augusztus 3. és 9. közötti tervezett szabadságát tüntette fel, helyetteseként pedig Horváth Balázst jelöltek meg - derül ki lapunk közérdekű adatigényléséből. (A védelmi tanács fordulat a tárca által küldött válaszban szerepel. Magyarországon a kormány által az extrém nyári hőség, valamint az aszály okozta energia- és vízellátási kockázatok kezelésére létrehozott válságstábot védelmi munkacsoportnak hívják – a szerk.)

A minisztérium közérdekű adatigénylésünkre adott válasza szerint Kelemen Ágnes ausztriai útját július 31-én, a védelmi tanács ülését követően rendelték el. A tárca azt írta, hogy erre pénteken, munkaidő után, szóban került sor, ezért az útról külön hivatalos útindító dokumentum nem készült. A minisztériumot az utazással kapcsolatban költség sem terhelte. A válaszból az is kiderül, hogy Kelemen Ágnes az osztrák vízügyi igazgatóval nem személyesen, hanem telefonon egyeztetett. Erről külön jelentés nem készült, a minisztérium szerint az egyeztetés tartalmáról később a védelmi tanács kapott tájékoztatást. A tárca azt is közölte, hogy a közérdekű adatigénylésünkben érintett július 31. és augusztus 7. közötti ülések között volt olyan, amelyen Gajdos László miniszter, olyan, amelyen Kelemen Ágnes államtitkár, illetve olyan is, amelyen mindketten részt vettek. A tárca jelezte, a védelmi tanács üléseihez kapcsolódó dokumentumokat azonban nem a minisztérium kezeli.

A szabadságról a minisztérium azt írta, hogy Kelemen Ágnes augusztus 3. és 7. közötti tervezett szabadsága „a miniszterrel történt szóbeli egyeztetés alapján nem valósult meg”. Az adatigényléshez mellékelt 2026-os szabadságnyilvántartó lapon erre az időszakra nincs bejegyezve kivett szabadság.

Ehhez képest augusztus 3-án, hétfőn 10:57-kor a minisztériumon belül olyan e-mailt küldtek el a vezetők nyári szabadságairól, amelyben Kelemen Ágnes mellett augusztus 3–9. szerepelt szabadságként, helyetteseként pedig Horváth Balázst jelölték meg. A levél szerint a kijelölt helyettesek a szabadságon lévő vezetők távollétében a vezetői feladatok folyamatos ellátásáról, az operatív döntések meghozataláról és a halaszthatatlan ügyek intézéséről gondoskodnak. A minisztérium most azt közölte, hogy ezt az e-mailt tévesen küldték ki, és az nem tartalmazott olyan kérést sem, hogy a munkatársak ne keressék Kelemen Ágnest.

A most kapott szabadságnyilvántartó lap alátámasztja, hogy Kelemen Ágnes augusztus 3. és 7. közötti időszakára nincs bejegyezve kivett szabadság. A közadatigénylésből megtudhattuk: három nappal azután, hogy a tárca szerint elrendelték az ausztriai utat, a minisztériumban még Kelemen Ágnes tervezett szabadságáról küldtek belső tájékoztatást.

Az ausztriai út részletei ugyanakkor továbbra sem rekonstruálhatók a válaszból. Adatigénylésünkben kértük az út indulásának és befejezésének időpontját, hivatalos programját, a felkeresett intézményeket és helyszíneket, valamint az egyeztetések megszervezésére és megtörténtére vonatkozó dokumentumokat is. A minisztérium nem közölte, pontosan mikor indult el és tért vissza Kelemen Ágnes, hol járt Ausztriában, milyen hivatalos intézményt, intézményeket vagy duzzasztókat keresett fel, illetve a hivatalos tárgyalások helyszínét.

A kérdésnek azért van némi jelentősége, mert Magyarország akkoriban éppen az áramhiány fenyegetésének az árnyékában élt, néhány napig úgy is nézett ki, hogy a paksi atomerőművet teljesen le kell állítani a Duna alacsony vízállása miatt. Víz az osztrák és a német gyűjtőterületekről jöhetett volna, ráadásul elterjedt az az álhír is, hogy más országok visszatartják a vizet Magyarország elől. Ezt maga Magyar Péter miniszterelnök cáfolta.