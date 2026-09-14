Daganatos megbetegedést diagnosztizáltak a Tisza párt érdi képviselőjénél

országgyűlési képviselő;daganatos megbetegedés;Tisza Párt;

2026-09-14 18:09:00 CEST

A kezelés rendben halad, Jelencsik József bizakodó.

Az elmúlt időszakban kiderült, hogy egy daganatos betegségem van. Megkezdtem a kezelést, jó kezekben vagyok, és az alapján, amit eddig tudunk, minden okom megvan arra, hogy bizakodó legyek: meg fogok gyógyulni - jelentette be Jelencsik József, a Tisza párt országgyűlési képviselője a Facebookon.

„A következő időszakban ezért néha kicsit másképp láthattok majd. A hajamnak annyi. Ez most ezzel jár. A lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy végigcsináljam a kezelést – aminek egyébként jelentős részén már túl vagyok – és meggyógyuljak” - fogalmazott a kormánypárti politikus, hozzátéve, képviselőként sem fog eltűnni, kivéve persze, ha épp orvoshoz kell mennie. Lesz egy-egy rendezvény, amelyen majd nem fog tudni jelen lenni, de folytatja a munkáját, és ugyanazért fog dolgozni, amiért eddig - ígérte.

„Figyeljetek magatokra. Menjetek el a szűrővizsgálatokra, és ne legyintsetek arra sem, ha a testetek valami szokatlant jelez. Az én történetem is egy olyan panasszal kezdődött, amelyről elsőre senki nem gondolná, hogy komoly betegség állhat mögötte” - figyelmeztetett saját helyzete alapján Jelencsik József, aki ezt követően kifejezte háláját az orvosok, az ápolók és minden egészségügyi dolgozó felé.