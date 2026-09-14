Orbán Anita a német külügyminisztert fogadta Budapesten

Németország;Budapest;Magyarország;Johann Wadephul;Orbán Anita;

2026-09-14 16:48:00 CEST

A magyar külügyminiszter bejelentette, Magyar Péter novemberben találkozik Friedrich Merz német kancellárral.

Kormányfői szintű látogatás lesz november 9-10-én Berlinben, Magyar Péter miniszterelnök Friedrich Merz német kancellárral találkozik - jelentette be Orbán Anita külügyminiszter a Johann Wadephul német szövetségi külügyminiszterrel közös sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Anita közölte, a magyar kormányfő a Konrad Adenauer Alapítvány éves konferenciáján fog beszédet tartani. Mint mondta, megtartják az ősz folyamán az évente szokásos német-magyar fórumot is, a rangos események pedig a két ország kapcsolatának újrakezdését, újraélesztését jelzik.

„Magyarország visszatérése Európába nem értelmezhető a Németországgal való kapcsolatok fejlesztése nélkül”

- emelte ki a külügyminiszter, aki beszámolt arról, hogy a hétfői tárgyaláson Johann Wadephul miniszterrel áttekintették az Európát érintő legfontosabb kihívásokat. Mint mondta, szó volt többek közt az Európai Unió bővítéséről, a Nyugat-Balkánról, a lipcsei támadásról. Orbán Anita közölte, a lipcsei repülőtér elleni dróntámadás azt mutatta meg, hogy a hibrid támadásokkal, szabotázzsal, dezinformációval szemben közös európai fellépésre van szükség.

A külügyminiszter azt mondta, Németország Magyarország legfontosabb gazdasági és kereskedelmi partnere. A kétoldalú áruforgalom a teljes külkereskedelmünk 24 százalékát teszi ki, több mint 67 milliárd euró értékű - ismertette, kiemelve, a politikai párbeszéden túl nagyon fontos a gazdasági együttműködés is. Úgy folytatta, erős a társadalmi és kulturális kapcsolatrendszer is, számos diák, művész, kutató és munkavállaló ingázik a két ország között.

„Büszkék vagyunk arra is, hogy tavaly ősz óta az Andrássy egyetemen főiskolai szinten tanulhatnak németül a hallgatók; ez azt jelenti, hogy Magyarországon az óvodától a PhD szintig lehet németül tanulni”

- fogalmazott. Beszélt arról is, hogy az autóiparon túl szeretnék kiterjeszteni az együttműködést az elektronika, a védelemipar területére is. Jelenleg 2200 német vállalat tevékenykedik Magyarországon, ezek összesen 230 ezer embert foglalkoztatnak. Kitért arra is, hogy becslések szerint csaknem 300 ezer magyar él Németországban, az ő helyzetük, jóllétük mindkét ország közös érdeke.

„Az együttműködésünk szövetségi és tartományi szinten is nagyon erős Németországgal” - jelentette ki Orbán Anita, aki fontosnak nevezte, hogy újra van a felek között politikai párbeszéd. A külügyminiszter emlékeztetett, Johann Wadephul legutóbb hét évvel ezelőtt, az 1989-es határnyitás 30. évfordulója alkalmából tett látogatást Magyarországon. Három nappal ezelőtt ünnepeltük a határnyitás évfordulóját, november 9-én pedig a berlini fal leomlásának évfordulója lesz - tette hozzá. Elmondta továbbá, hogy jövőre ünneplik a német-magyar barátsági szerződés aláírásának 35. évfordulóját, amire méltó módon készülnek.

Orbán Anita jelezte, a mostani tárgyaláson Johann Wadephullal megegyeztek abban, hogy 2028-ban magyar-német közös kulturális évadot rendeznek, beszéltek továbbá arról, hogyan tudják előmozdítani az ifjúsági, diplomata- és szakmai együttműködéseket. „Óriási várakozással tekintek az előttünk álló időszakra, a további közös munkára Magyarország, Németország és Európa közös fejlődése, jövője, biztonsága érdekében” - mondta a külügyminiszter.

Kérdésre válaszolva Orbán Anita közölte,

a magyar kormány álláspontja változatlan az Európai Unió bővítésével kapcsolatban: az érdemalapú csatlakozást támogatja.

Hozzátette, a héten folytatódik a szakértői tárgyalás arról a törvénycsomagról, amely a kárpátaljai magyar kisebbségek jogainak helyreállításáról szól, a következő lépés pedig az lesz, ha az ukrán parlament azt elfogadja. Mint közölte, Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban az EU hat klaszterből kettőt már megnyitott.

Johann Wadephul német külügyminiszter a sajtótájékoztatón azt mondta, itt az ideje, hogy a magyar-német gazdasági kapcsolatokból az eddigieknél sokkal többet hozzanak ki. A gazdasági kapcsolatok további elmélyítéséért a német politikus népes gazdasági delegációval érkezett, amely további tárgyalásokat folytat. Wadephul erős alapnak nevezte, hogy német vállalatok 250 ezer munkahelyet biztosítanak Magyarországon.

A német miniszter kiemelte, hogy Kecskeméten működik Európa legnagyobb Mercedes gyára, és a német autógyártó nemrég jelentette be, hogy egymilliárd eurót ruház be ott, és ezzel 3 ezer új munkahelyet hoz létre. Wadephul szerint elsősorban az autóiparban lehet még több potenciál a közös munkára, de az együttműködést további szektorokra, például a kommunikációra, az infrastruktúrára és a védelmi iparra is kiterjeszthetik.

A miniszter szólt arról, hogy Magyarországgal kapcsolatban most újra azt a reményt érzik, amelyet egykor a kelet-nyugati megosztottság idejében, amikor Magyarország volt az egyetlen a keleti blokkban, ahol az egymástól szétszakított német családok találkozni tudtak.

A remény szigetének tartották akkoriban Magyarországot emiatt, és most különleges elégtételt jelent újra ezt érezni

- mondta Johann Wadephul, kifejtve, hogy a magyarországi kormányváltás, illetve az új magyar kormány készsége arra, hogy újra felelősséget vállaljon Európáért, egész Európában reményt keltett, és ezt a lendületet szeretnék továbbra is kihasználni.

A tárgyaláson megállapodtak abban, hogy erősítik és rendszeressé teszik a két külügyminisztérium közötti egyeztetéseket a stratégiai kérdésekről, a hivatalnokok és diplomaták számára csereprogramokat szerveznek. Wadephul különösen jó hírnek nevezte, hogy az Erasmus program ismét megnyílt a magyar diákok előtt, hiszen az országok közötti barátságnak ezek a lehetőségek adják az alapját.

A német miniszter méltatta, hogy a magyar kormány elkötelezetten foglalkozik a jogállamiság kérdésével, már több fontos lépést tett ezen a téren, ami megnyitja majd az utat az utolsó, még befagyasztott uniós források előtt is. Hangsúlyozta, hogy a reformok egész Magyarországnak és Európának jót tesznek, a jogállamiság bizalmat kelt az emberekben és a beruházásra nyitott vállalatokban. Kitért arra is, hogy a közös biztonság kulcskérdés, és az ukrajnai háború vonatkozásában megjegyezte: Oroszország láthatóan kész a konfliktus eszkalálására.

A háborúval az európai békerend forog kockán, illetve annak alapvetése, hogy nem lehet Európában erőszakkal tologatni a határokat

- mondta.

Németország nagyra értékeli Magyarország szolidaritását a lipcsei drónincidenssel kapcsolatban, illetve hogy a közelmúltban kiutasított tíz orosz diplomatát - mondta Johann Wadephul. Kiemelte, a tárgyaláson szóba került, hogy Európa energiaellátását függetlenebbé és ellenállóbbá kell tenni, és meg kell szüntetni a függőséget az orosz energiaforrásoktól, mert Oroszország politikai nyomásgyakorlásra használja az energiát.

A diverzifikáció nem egyszerű folyamat, de kifizetődő - mondta Johann Wadephul. Kérdésre válaszolva kifejtette, minden uniós tagállam igyekszik csökkenteni ezt a függőséget, ezen Németország is végig ment. Ez egy folyamat, amely lépésről lépésre történik, nincs olyan kapcsoló, amelyet egyszerűen csak át kell állítani - fogalmazott.

A német miniszter szerint a diverzifikációra szükség van annak érdekében, hogy meg tudjuk őrizni stratégiai cselekvőképességünket. Szintén kérdésre válaszolva beszélt Wadephul arról is, hogy a Magyarországnak járó uniós forrásokat illetően szakmai és politikai szinten is halad a folyamat. A berlini kormány támogat mindent, ami Magyarországnak segíthet. Hangsúlyozta, hogy a folyamat részleteit nem szeretnék a nyilvánosság elé tárni.