A zenébe kapaszkodnak ifj. Vidnyánszky rendezésében Debrecenben

színház;Debrecen;ifj. Vidnyánszky Attita;

2026-09-15 06:51:00 CEST

Izgalmas vállalkozásként három generáció – gimnazisták, egyetemisták és társulati tagok – képviselői játszanak együtt az Izzik a galagonya című előadásban Debrecenben. Egy énekkari próba kulisszái bontakoznak ki rengeteg energiával.

Nem árt, ha egy előadás klasszikus drámát, vagy legalábbis egy erős alapanyagot használ kiindulópontként, és abból lehet improvizálni, az alkotók saját képére formálni az adott produkciót. Az Izzik a galagonya esetében Debrecenben, melyet ifj. Vidnyánszky Attila jegyez rendezőként, erről nem beszélhetünk. A kezdeményezés és részben az eredmény is mégis kifejezetten inspiráló.

A rendező előző munkáinál is megszokhattuk, hogy szívesen vonja be a munkába a színészeket, számít az ötleteikre, az improvizációikra. Ráadásul most a Debreceni Csokonai Színház tagjai mellett a Színház- és Filmművészeti Egyetem negyedéves hallgatói, illetve a helyi Ady Gimnázium növendékei vesznek részt a játékban. A huszonkilenc fős színészcsapat három nemzedéket képvisel, és a történet is felveti a generációs kérdést. Egy énekkari próbába csöppenünk. Úgy tudni, Fellini Zenekari próba című filmjének forgatókönyve jelenthette az ötletet. De ez tényleg csak a kiindulópont lehetett.

Devich Botond díszlete alapvetően egy monumentális templomi térbe viszi el a nézőt, de a hangulata a profánnal keveredik. Az egyneműség egyébként sem jellemző az előadásra. Jelenetről jelenetre ugrálunk, különböző ritmusban, egymástól igencsak eltérő zenék között (Mozart, LGT, Rolling Stones, Kex, Kaláka). A játszók a közönséget is időnként megszólítják például, amikor azt kérik, dúdolják el a Galagonya című Weöres Sándor-vers dallamát. Az énektanár (Mercs János) azt kérdezi, hogy vissza tudunk-e találni a zenéhez. Azt is megjegyzi, hogy ma már „szét kell robbantani” a gyerek fejét, régen elég volt csak a zene.

Az előadás fókuszában az áll, hogy vajon össze tudunk-e még fogni egy alkotás sikeréért, vagy már csak kizárólag egymás gyűlölete jelenti az összetartó erőt.

Kiss Gergely Máté játssza a kottatárost, Kukovecz Ákos pedig a karnagyot (több karakterben, sőt több nyelven is beszél). A produkció elején hangsúlyozzák, hogy a történet Debrecenben játszódik, aztán a második részben ezt a szálat mintha elengednék. Az énekkari próbát élőben közvetíti a helyi televízió stábja, a riportert Horváth Julianna alakítja. Ezekben az epizódokban sok a humor, aztán a dráma is megérkezik, mert a stábot szétkergetik, az énekkar vezetői közül is elvisznek néhányat. Kitör a forradalom, teljes lesz a káosz.

A mozzanatoknak van némi aktuális áthallása. Összességben azonban az asszociációk szabad szárnyalása érezhető.

Fontos szerepet kapnak a táncok (koreográfus: Appelschoffer János és Rémi Tünde). Különösen a néptáncelemek energikusak, de a bulijelenetek is erősek. A vége felé megrázó, amikor egyszer csak a zene némaságba csap át, de a finálé mégiscsak biztató, hiszen a kórus mégis csak elénekli az Izzik a galagonyát. Úgy tűnik, nincs veszve minden! A közös alkotás mégis győzedelmeskedhet. Igaz, komoly árat kell érte fizetni.