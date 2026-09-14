Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét indítjuk az Oscar-díjért

Oscar-díj;Enyedi Ildikó;Csendes barát;

2026-09-14 15:55:00 CEST

A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására március 14-én kerül majd sor Los Angeles-ben.

Enyedi Ildikó tavaly a Velencei Filmfesztiválon bemutatott Csendes barát című filmjét nevezi Magyarország a jövő évi Oscar-versenyre - írja a Nemzeti Filmintézet közleménye.

Az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről rendezője legújabb alkotása bekerült az év legjobb filmjének járó FIPRESCI Nagydíj öt jelöltje közé is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetségének FIPRESCI-díját a film tavaly a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében nyerte el, öt másik díjjal – köztük a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjjal Luna Wedler alakításáért - együtt. A Szövetség azonban minden évben egy Nagydíjat is átad: ez a legrangosabb elismerésük, hiszen azt nem egy-egy esemény, hanem az év filmterméséből választják ki.

A Csendes barát februárban a 45. Magyar Filmszemlén a legjobb film díját nyerte el, és alkotóit is díjazták: Pálos Gergely kapta meg a legjobb operatőr díját, Szalai Károly a legjobb vágó díját, Mécs Mónika pedig a legjobb producer díját kapta.

A film január óta műsoron van a mozikban a Mozinet forgalmazásában.

A film középpontjában egy páfrányfenyő (Gingko biloba) áll, amely három idősíkon figyeli meg az emberi sorosokat: 1908-ban, 1972-ben és 2020-ban kapcsolódik be, hogy aztán megmutassa, minden egyetemesen összefügg.

A nevezésről döntő testület tagjai: Erdély Mátyás operatőr, Gazdag Gyula forgatókönyvíró-rendező, Gelencsér Gábor filmtörténész, kritikus, Horváth Kristóf fesztiváligazgató, a fiatal filmesek képviseletében, Kocsis Ágnes rendező és László Sára producer.

A filmes világ legnagyobb presztízsű versenyébe az országok hivatalos Oscar nevezései közül az Amerikai Filmakadémia tagjai választják ki majd az öt jelölt egész estés filmet, amelyek végül a legjobb nemzetközi filmnek járó Oscar-díjért kelhetnek versenyre.

A jelöltek listáját 2027. január 21-én hozzák nyilvánosságra, az Oscar-díjak ünnepélyes átadására március 14-én kerül majd sor Los Angeles-ben.