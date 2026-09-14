Mészáros Lőrinc A tanú forgalmazási jogait is megszerezte, a közmédiának úgy kellett kölcsönkérnie tőle, hogy leadhassa

közmédia;Mészáros Lőrinc;Magyar Péter;Horváth P. András;

2026-09-14 21:21:00 CEST

Az eredeti TV Macit pedig valakik ellopták.

Magyar Péter ma reggel először adott interjút az újraindult közmédiának a Kossuth Rádióban, és ha már ott járt, természetesen nem maradhatott el egy bejárós videó sem a közmédia épületében, miközben Horváth P. András megbízott vezérigazgatóval beszélgetett.

A beszélgetés elején Horváth P. András szembesítette a miniszterelnököt azzal, hogy az eredeti, nagy méretű TV Maci figurát ellopták, ami jelenleg ki van állítva a közmédia épületében, az egy másolat. Süsü a sárkány szerencsére megvan, őt speciális körülmények között, beállított hőfokú szobában őrzik.

A közmédia megbízott vezérigazgatója ismertette az új vezetés vállalásait, ide tartozik a propaganda megszüntetése, a működés optimalizálása, költséghatékonyabbá tétele. A videóban bemutatták a hírhamisító Papp Dániel - azaz a korábbi MTVA-vezérigazgató - dolgozószobáját is, ezzel kapcsolatban Horváth P. András elmondta, az igazgatói irodához az alkalmazottak Papp Dániel idején nem jöhettek fel, ez most másképp van, a vezetés bármikor elérhető.

„Bejövetelünk napján szembesültünk azzal, hogy A tanút a Mészáros-csoport meg tudta vásárolni kizárólagos forgalmazási joggal, miközben egy nemzeti örökség. És úgy kellett kölcsönkérni tőlük, hogy levetíthessük este”

- mondta el a vezérigazgató. Mint ismert, júliusban, az átvétel után az M1 egy időre leállt, majd szimbolikus módon, 19:56 perckor indult újra az adás Bacsó Péter ikonikus filmjével, amit akkor 653 ezren tekintettek meg.

„Várjuk ezentúl vissza rendszeresen, mint mindenkit” - ezzel búcsúzott el a vezérigazgató a miniszterelnöktől, mire Magyar Péter úgy reagált, hogy azért ne túl sokat, „nehogy a hétfő legyen az új péntek” - utalt Orbán Viktor szokásos, péntek reggeli nyilatkozataira, ahol a műsorvezető leginkább a mikrofonállvány szerepét töltötte be. Horváth P. András jelezte, nekik sem az a szándékuk, hogy kormánypártinak tartsák az új közmédiát.