Ez így nem elég, konkrétumokat, jogszabályt és forintra lebontott táblázatokat szeretne látni a szociális ágazat

bérek;szociális ellátás;sztrájkkészültség;Boros Péterné;Magyar Köztisztviselők Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete;Tisza-kormány;

2026-09-14 19:30:00 CEST

Elégedetlenek az érdekvédők a szociális szakmára vonatkozó 20-25 százalékos béremeléssel, a sztrájkra készülődést nem állították le.

Ez így nem elég, konkrétumokat, jogszabályt és forintra lebontott táblázatokat szeretnének látni, csak így tudják összevetni a kormány ajánlatát a saját javaslatukkal. Többek között ezt mondta lapunknak a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke, Boros Péterné, miután Magyar Péter miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, 20-25 százalékos béremelést kapnak a gyermekvédelemben dolgozók, ennek első felét novemberben kapják meg, a másik felét pedig januárban.

– A kormányfő ígérete a nulladik lépcsőfoknak jó, de azt egy háromszintes bérfelzárkóztatásnak kell követnie – jegyezte meg az érdekvédő. Nem az a fontos, mi történik január 1-jéig, hanem az, hogy mi lesz utána. A szociális szférában dolgozók a gödörben vannak, ezért is készítik elő a szakszervezetek a sztrájkot, és fogalmazzák meg a sztrájkköveteléseiket.

Nemcsak a gyermekvédelemben van 20-40 százalékos munkaerőhiány, hanem a teljes szociális ágazatban, és semmi garancia arra, hogy nem lesz még nagyobb a baj

– tette hozzá.

Egy korábbi, júliusi egyeztetésre a szociális szektor képviselői kidolgoztak egy ütemtervet, ez az, amihez ragaszkodnak. Ennek egyik eleme lett volna egy azonnali, június 1-jéig visszamenőleges hatályú 25 százalékos béremelés, majd 2027. január 1-jei hatállyal egy új bértábla lépne életbe, amely egyúttal a szociális ágazat életpályamodelljét alapozná meg. Ebben a jelenlegi 10 fizetési osztályból – azok egy részének összevonásával – már csak 6 lenne. A külön-külön megjelenő garantált illetményalapot a mindenkori minimálbér százalékában határoznák meg, egyúttal megszűnne a szociális ágazati összevont pótlékok rendszere.

A harmadik ütem 2028-ban indulna és 2030-ig tartana, ebben az időszakban minden évben arányos emeléssel a teljes szociális terület felzárkózna az egészségügy és a közoktatás bérszintjére. A szociális terület diplomás szakembereinek a bére így érné el a pedagógusok aktuális bérszintjét.

A bértábla alapszámait és szorzóit 2008 óta nem módosították

– hívta fel a figyelmet. A szociális szektor bérátlaga messze a nemzetgazdasági átlagbér alatt van, ezt a szintet is leginkább a bölcsődei dolgozók bére húzza fel.