dokumentumfilm;Gázai övezet;háborús bűncselekmények;Velencei Nemzetközi Filmfesztivál;izraeli-palesztin konfliktus;

Szétlőtt lakóházak a Gázai övezetben

A gázai háború borzalmait bemutató izraeli film nyert különdíjat Velencében, az izraeli kulturális miniszter elvenné a rendezők állampolgárságát

Miki Zohar aljasnak és árulónak titulálta a film alkotóit, akik szerinte „a világ antiszemitáitól” kaptak tapsot.

Teljesen kikelt magából Miki Zohar izraeli kulturális miniszter, miután a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon két izraeli rendező, Yuval Abraham és Rachel Szor dokumentumfilmje, a NAZA kapott különdíjat, amely film az izraeli hadsereg Gázában elkövetett mészárlását mutatja be. A Netanjahu-kormány minisztere az X-en közzétett bejegyzésében esett neki az alkotóknak, s kilátásba helyezte, hogy megvonatja izraeli állampolgárságukat.

„A NAZA című aljas film győzelme a Velencei Filmfesztiválon megdöbbentő. Elképzelhetetlen az az önutálat, amely az alkotókban ég, akik hajlandóak ártani a hazájuknak azért, hogy tapsot kapjanak a világ antiszemitáitól. Ez az állam elleni árulást jelent” - közölte Miki Zohar. A miniszter állítása szerint ezért vezetett be reformot a filmiparban, hogy „az izraeli állampolgároknak ne kelljen többé saját zsebből fizetniük az IDF katonáinak és az Izrael államnak okozott károkért.”

Miki Zohar úgy folytatta: „Kulturális miniszterként azonnal intézkedem ezen aljas alkotók izraeli állampolgárságának megvonása érdekében az állam ellen elkövetett árulás miatt.”

Az izraeli-brit dokumentumfilmet Yuval Abraham és Rachel Szor írta és rendezte, az alkotás elkészítéséhez 24 anonim katonai és hírszerzési bennfentessel készített interjút használtak fel. A film címe - vagyis a NAZA - egy katonai betűszó, annak jelzésére használja az izraeli hadsereg, hogy egy adott légicsapásban várhatóan hány civil fog meghalni. A film kitér az izraeli kormánytisztviselők felelősségére is.

A fejlett országok többségében már jóval kevesebb gyermek születik annál, amennyi a népesség természetes utánpótlásához szükséges. Az ENSZ szerint sok fiatal nem azért mond le a családalapításról, mert nem akar gyermeket, hanem mert a lakhatási, munkahelyi és párkapcsolati bizonytalanság egyre nehezebbé teszi tervei megvalósítását.