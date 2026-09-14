A gázai háború borzalmait bemutató izraeli film nyert különdíjat Velencében, az izraeli kulturális miniszter elvenné a rendezők állampolgárságát

dokumentumfilm;Gázai övezet;háborús bűncselekmények;Velencei Nemzetközi Filmfesztivál;izraeli-palesztin konfliktus;

2026-09-14 22:12:00 CEST

Miki Zohar aljasnak és árulónak titulálta a film alkotóit, akik szerinte „a világ antiszemitáitól” kaptak tapsot.

Teljesen kikelt magából Miki Zohar izraeli kulturális miniszter, miután a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon két izraeli rendező, Yuval Abraham és Rachel Szor dokumentumfilmje, a NAZA kapott különdíjat, amely film az izraeli hadsereg Gázában elkövetett mészárlását mutatja be. A Netanjahu-kormány minisztere az X-en közzétett bejegyzésében esett neki az alkotóknak, s kilátásba helyezte, hogy megvonatja izraeli állampolgárságukat.

„A NAZA című aljas film győzelme a Velencei Filmfesztiválon megdöbbentő. Elképzelhetetlen az az önutálat, amely az alkotókban ég, akik hajlandóak ártani a hazájuknak azért, hogy tapsot kapjanak a világ antiszemitáitól. Ez az állam elleni árulást jelent” - közölte Miki Zohar. A miniszter állítása szerint ezért vezetett be reformot a filmiparban, hogy „az izraeli állampolgároknak ne kelljen többé saját zsebből fizetniük az IDF katonáinak és az Izrael államnak okozott károkért.”

Miki Zohar úgy folytatta: „Kulturális miniszterként azonnal intézkedem ezen aljas alkotók izraeli állampolgárságának megvonása érdekében az állam ellen elkövetett árulás miatt.”

הזכייה של הסרט הנבזי נז״א בפסטיבל ונציה מזעזעת. השנאה העצמית היוקדת של היוצרים שמוכנים לפגוע במולדתם כדי לקבל מחיאות כפיים מהאנטישמים בעולם בלתי נתפסת ומהווה בגידה במדינה. זו בדיוק הסיבה שהובלתי את הרפורמה החשובה בקולנוע כדי שאזרחי ישראל לא ישלמו יותר מכיסם על הפגיעה בחיילי צה״ל ובמדינת ישראל. כשר התרבות, אפעל מיידית לשלול את האזרחות הישראלית של היוצרים השפלים הללו בגין בגידה במדינה. — Miki Zohar מיקי זוהר (@zoharm7) September 13, 2026

Az izraeli-brit dokumentumfilmet Yuval Abraham és Rachel Szor írta és rendezte, az alkotás elkészítéséhez 24 anonim katonai és hírszerzési bennfentessel készített interjút használtak fel. A film címe - vagyis a NAZA - egy katonai betűszó, annak jelzésére használja az izraeli hadsereg, hogy egy adott légicsapásban várhatóan hány civil fog meghalni. A film kitér az izraeli kormánytisztviselők felelősségére is.