Telefonnal forgatott filmek versenye

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2026-09-15 14:25:00 CEST

Október 18-ig a közönség is szavazhat a Ludwig Múzeum és a Magyar Telekom közös, Pár perc kortárs néven meghirdetett rövidfilmes pályázatára érkezett alkotásokra.

Pár perc kortárs címmel hirdetett pályázatot a Ludwig Múzeum 18-35 év közöttiek számára, akik mobiltelefonnal rögzített 1-3 perc közötti hosszúságú olyan videós alkotásokkal jelentkezhettek, amelyek új nézőpontból közelítik meg a múzeum gyűjteményét, kiállításait, művészeit vagy a kortárs művészet által felvetett kérdéseket.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum a kortárs művészeti profiljának 30 éves jubileuma alkalmából hirdetette meg a projektet június 15-én, amelyre 72 nevezés érkezett a szeptember 1-jei határidőig.

A pályázók átlag életkora kevesebb, mint 24 év, és a nevezések közel fele vidékről érkezett. A beküldött filmek jóval több, mint fele kísérleti műfajú, mintegy kétharmaduk a kiíráshoz illeszkedve a művészetre és az alkotásra fókuszál vagy konkrét műalkotáshoz, kiállításhoz vagy művészeti előzményhez kapcsolódik. De sokakat foglalkoztat az identitás és a mentális jóllét témája, a digitális világ és a technológia aktuális történései, és megjelentek a társadalmi és ökológiai, valamint a jövőt és a jövőbizonytalanságot feldolgozó filmek is.

A beküldött pályamunkákat egy 5 fős szakmai zsűri bírálja el:

Deák Kristóf – filmrendező, Fehér Zsuzsanna – kommunikációs igazgatóhelyettes, Ludwig Múzeum, Géczy Dávid – filmrendező, Holló Márta – vállalati kommunikációs igazgató, Magyar Telekom és Készman József – kurátor, Gyűjteményi, kiállítási és tudományos osztály vezetője, Ludwig Múzeum.

Október 18-ig a közönség szavazatait is várják, az eredményhirdetésre és a díjátadóra 2026. október 25-én kerül sor a Ludwig Múzeumban.