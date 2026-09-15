A Für Anikó és Vilmányi Benett főszereplésével készült Mommy Blue-t szerette leginkább a közönség

Für Anikó;Vilmányi Benett;Mommy Blue;Mayer Bernadette;

2026-09-15 14:37:00 CEST

Mayer Bernadette első rendezése, a Für Anikó és Vilmányi Benett főszereplésével készült, a mozikban október 8-tól látható Mommy Blue kapta a Cinesfest közönségdíját.

Szombaton véget ért a 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A díjátadó ünnepséggel párhuzamosan, és azt követően még tartottak a fesztiválvetítések, ezért a közönségdíj kihirdetésére csak most kerülhetett sor. A beérkezett szavazatok alapján ezt az elismerést a Hivatalos Versenyprogram egyik magyar filmje, Mayer Bernadette első rendezése, a Mommy Blue kapta. Az NFI Inkubátor programja támogatásával készült, személyes ihletettségű alkotás főszereplői Für Anikó és Vilmányi Benett, de láthatjuk a vásznon Hámori Ildikót, Znamenák Istvánt és Waskovics Andreát is. A film október 8-án az InterCom forgalmazásában érkezik a magyar mozikba.

A CineFest közönségdíjának különlegessége, hogy a nézők nem kizárólag a versenyben lévő 16 filmre szavazhatnak, hanem minden olyan alkotásra, amire jegy váltható – tehát a többi szekció filmjeire is, beleértve a V4+ Versenyprogram, a Fantazma, a Kitekintő, a CineDocs, a CineKids válogatásokat, valamint a klasszikusokat magába foglaló CineClassics és Hidden Gems kategóriákat.

Mint az elismeréssel kapcsolatban Mayer Bernadette rendező-forgatókönyvíró elmondta, „ez a Közönségdíj számomra azt jelenti, hogy ez a történet már nem az enyém (és az alkotóké). Túljutott rajtam, és eljutott valaki máshoz is. Másokhoz. Ennél többet egy filmalkotó nem nagyon kívánhat. A közönség visszajelzésének lelki jelentőségére most nem térek ki, mert túl mélyen érint.”

A Mommy Blue főszereplője Krisztina (Für Anikó) körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen. A boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szükség van a fiára (Vilmányi Benett), akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csakhogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd kettészakad: az anyja egyre jobban ragaszkodik hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához. A helyzet megoldhatatlan. És ők megpróbálják megoldani.

A Mommy Blue forgatókönyvét Mayer Bernadette és Nagy Zoltán jegyzik. Az operatőr Csepeli Eszter, a film vágója Balla Gábor, a zeneszerző Balázs Ádám, a látványtervező Mestyán Lili, a hangmérnök Császár Gábor. A gyártócég a Kino Alfa, a producerek Petrovits Genovéva, Oskó-Szabó Csaba és Gyurin Zsuzsi, executive producer Mártonffy Zoltán.