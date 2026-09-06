Jó szokásához híven idén is a magyar kortárs irodalomra koncentrál a szeptember 7-én, vagyis hétfőn kezdődő PécsLIT Irodalmi Fesztivál. A vendégek között helyet kap Halász Rita, Spiró György, Bognár Péter, Bartis Attila, Tóth Marcsi és Csehy Zoltán is.
Az Örkény Színház színművésze kapta idén a Psota-díjat. Az elismerést Almási Éva alapította Psota Irén emléknek ápolására. A legendás színésznő csütörtökön lenne kilencven éves.
Magyar hangja vagyok címmel jelent meg Für Anikó színművész harmadik CD-je, a mondanivaló „élesebb”, a zene rockosabb, a dalszövegeket pedig a férje írta. A színésznő mesélt a politikához fűződő viszonyáról, versekről, a magyarosított filmcímekről és a termeszek társadalmáról is.