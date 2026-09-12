Átadták a 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál díjait

díjak;Reisz Gábor;CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál;

2026-09-12 22:32:00 CEST

A fődíjat, a Pressburger Imre-díjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte.

Átadták szombat délután a 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál elismeréseit: a fődíjat, a Pressburger Imre-díjat a francia Sarah Arnold első nagyjátékfilmje, a Túl sok vadállat nyerte. Reisz Gábor negyedik műve, a Földszint kapta a zsűri nagydíját, a Zukor-díjat, emellett két elismerésben részesült a Vádemelés című német bűnügyi történet.

A szervezők tájékoztatása szerint az új, háromszáz férőhelyes moziteremmel kibővült CineFesten rekordszámú, 156 vetítést tartottak, a fesztivál végéig pedig több mint 12 ezer jegy talált gazdára. Az idei versenyprogramban négy új magyar filmet is először láthatott az országban a közönség Miskolcon: a díjazott Földszint mellett Mayer Bernadette bemutatkozó rendezése, a Mommy Blue, Novák Erik 10 éjszakás kaland című alkotása, valamint Dubinyák Réka Új lépések című dokumentumfilmje is szerepelt a programban.

A fesztivál fődíjas filmje, a Túl sok vadállat a zsűri méltatása szerint egy az osztálykülönbségek és a korrupció kérdéseit feszegető, bizarr humorú elsőfilm, amely merészen kiforgatja a nemi sztereotípiákat, játszik a nézői elvárásokkal, miközben új perspektívából közelít a krimi műfajához. A Zukor Adolf-díjjal kitüntetett Földszint az ítészek véleménye szerint egy párbeszédre késztető szatíra a politikai változást megelőző Magyarország helyzetéről - írták.

A közlemény szerint a V4+ szekció díját a bolgár Álomkaland, Valeska Grisebach filmje kapta, amelyben a zsűri egy összetett közösség aprólékos, hiteles és mély ábrázolását, valamint az érzékeny, karakterközpontú történetmesélést értékelte. A Fantazma nevű új versenykategóriában a francia Szikrázó csók, Pierre Salvadori filmje nyert, amely a zsűri véleménye szerint egy "gyönyörűen kidolgozott történet a szerelemről és a szerelembe esésről".

A CineDocs díjat A Föld csendje című spanyol dokumentumfilm, Frank Gutiérrez alkotása vihette haza, amely a zsűri szerint erőteljesen mutatja be a környezetvédelemért folytatott küzdelem hatását és tragikus következményeit. A CineNewWave díjat Nagyistók Edit Hallhatatlanok című munkája kapta "a magával ragadó filmélményért, a hiteles társadalomábrázolásért, a feszes vágásért, a lenyűgöző képi világért és ritmusért, valamint a kiváló színészi játékért".

Mint írták, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége (FIPRESCI) és az Ökumenikus Zsűri egyaránt a Vádemelés című német alkotást, Faraz Shariat rendezését ismerte el. Az Art Mozik Nemzetközi Szövetsége (CICAE) a Túl sok vadállatot találta díjra érdemesnek, a közönségdíj kihirdetése viszont még várat magára, ugyanis a fesztivál utolsó napján még zajlanak előadások.

A CineFesten a vetítések mellett közönségtalálkozók és különféle kapcsolódó programok várták idén is a látogatókat, voltak szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések és koncertek is. Hamarosan egyfajta digitális művészeti inkubációs térként a Pressburger Ház is megnyílik, amely különböző workshopoknak is otthont ad majd amellett, hogy kutathatóvá teszi a CineFest filmarchívumát - közölték.

A következő, 23. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált 2027. szeptember 10. és 19. között rendezik meg.