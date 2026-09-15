Marco Rossi öt újoncnak szavazott bizalmat a következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzésre

labdarúgás;magyar labdarúgó-válogatott;Marco Rossi;

2026-09-15 14:02:00 CEST

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsorát a következő négy Nemzetek Ligája-mérkőzés kapcsán.

„Azt remélem, hogy mindegyik mérkőzést megnyerjük – nyilatkozta Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány a keddi kerethirdetésekor. – Szeretnék jól játszani és nyerni. Nagyon erős csoportunk, nincs gyenge ellenfél. Nem tudnám megjósolni, ki az esélyes, hasonló pozícióban állunk a világranglistán. Szeretnénk visszajutni az A divízióba, de tudjuk, hogy ez nem egyszerű” – tekintett előre.

Ami a névsort illeti: Marco Rossi öt újoncnak szavazott bizalmat, a kapus Gundel-Takács Bence mellett a védő Doktorics Áron és Várkonyi Bence, valamint az NB I góllövőlistájának élén álló két támadó, Jurek Gábor és Szalai József is meghívót kapott. Előbbi kapcsán az olasz mester úgy fogalmazott, Dibusz Dénest sérülés hátráltatja, Yaakobishvili Áron pedig még nincs játékban Almeirában, így Gundel-Takácsot választotta harmadik kapusnak.

A Ferencvárosba visszatérő Nagy Ádám, valamint a korábban sérülés miatt hiányzó Loic Nego továbbra sem tagja a keretnek, de ezúttal a legutóbbi névsorhoz képest Baráth Péter, Dárdai Márton, Gruber Zsombor, Kovács Bendegúz, Nagy Zsolt, Schön Szabolcs és Szendrei Norbert sem kapott meghívót.

A magyar válogatott szeptember 25-én, pénteken hazai pályán kezdi meg szereplését Ukrajna ellen, majd szeptember 28-án Észak-Írország vendége lesz. Marco Rossi együttese ezután október 2-án Grúziát fogadja, majd három nappal később Ukrajna vendége lesz. Az utolsó két mérkőzést november közepén rendezik majd meg.

A 26 fős magyar keret

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool), Markgráf Ákos (Köbenhavn), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (FTC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (Vojvodina) Várkonyi Bence (Qarabag)

Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Szűcs Tamás (Famalicao), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), Vitális Milán (AEK)

Támadók: Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK)