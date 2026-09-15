Megszavazták az ügynökakták nyilvánosságáról szóló törvényt

ügynökakták;Kádár-kor;

2026-09-15 14:09:00 CEST

Interneten is kereshetők lesznek a kartonok.

Elfogadta az új ügynökakta-szabályozást az Országgyűlés - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Elfogadta az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáráról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés 149 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 35 tartózkodó szavazattal.

Az előterjesztő által a közös történelmi önismeret és a demokratikus kultúra szempontjából is kiemelkedő jelentőségűnek mondott törvényjavaslat célja a múlt megismerhetőségének biztosítása. A módosítás megerősíti az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának szerepét, mint a kommunista diktatúra állambiztonsági iratanyagának központi őrzője.

A levéltár feladata nemcsak az iratok megőrzése lesz, hanem azok feldolgozása, digitalizálása, a kutathatóság elősegítése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása is. A digitális technológiák alkalmazásával a történeti források szélesebb körben, gyorsabban és átláthatóbban válnak hozzáférhetővé.

Emellett korszerűsítik az adatmegismerés szabályait is, valamint megerősítik az érintettek jogát arra, hogy a róluk keletkezett adatokat teljeskörűen megismerhessék. Egyszerűbbé válik az eljárás, bővülnek a hozzátartozók jogosultságai és lehetővé válik, hogy a megfigyelt személy megismerhesse a vele kapcsolatban eljáró, állambiztonsággal együttműködő személyek és hivatalos hivatásos alkalmazottak személyazonosságát.

A jogszabály az 1956-os forradalom kitörésének 70. évfordulóján lép hatályba.