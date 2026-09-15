Erdészeti hatósági eljárás indult Lázár János ellen

eljárás;Lázár János;erdészet;

2026-09-15 12:26:00 CEST

A korábbi fideszes politikus elismerte, mulasztást követett el, de a beruházásokat saját tulajdonán valósította meg, és azokkal senkinek nem okozott kárt.

Lázár János volt fideszes képviselő egy ellene indult erdészeti hatósági eljárásról számolt be kedden a Facebookon: a korábbi építési és közlekedési miniszter elismerte, hogy engedély nélkül építkezett saját telepítésű erdejében, de szerinte az államot, a közjót és a természetet sérelem nem érte, így az erdészeti hatóság bontásról és bírságról szóló határozatát méltánytalannak és igazságtalannak tartja.

A politikus azt írta: szüleivel több évtizede gazdálkodik, 15 éve erdőgazdálkodó. Közölte: az elmúlt időszakban 25 hektár erdőt telepített saját költségére, állami támogatás nélkül, majd 10 éve az erdőgazdálkodás segítése érdekében utakat, fatárolót, raktárakat, irodát"létesített. Jelezte: az erdészeti hatóság akkori munkatársai szerint nem volt szükség engedélyekre, mert a létesítmények az erdőgazdálkodást szolgálják. „Mulasztást követtem el, amikor hittem nekik és nem fordultam engedélyért a hatóságokhoz”.

Az Orbán-kormány korábbi építési és közlekedési minisztere azt írta: az elmúlt tíz évben az erdészeti hatóság észrevételt nem tett, erdőit a hivatásos erdészek folyamatos ellenőrzése mellett kezelték, és a hatósággal a kapcsolat mindvégig korrekt és szakmai volt.

Hozzátette: a hatóság ugyanakkor 2026 májusában hivatalból - nem feljelentésre - eljárást indított ellene, és határozatban kötelezte 13 millió forintos bírság megfizetésére és minden létesítményt elbontására. Közölte: az elmúlt hónapokban a hatóságot a helyzet rendezésére kérték, jelezve, hogy földhivatali eljárásokra, fennmaradási engedélyekre, más hatóságok döntésére, vázrajzokra kell várni, hogy mulasztásokat pótolhassa. Ez az erdészeti hatóságot nem érdekelte, sem méltányos, sem igazságos nem volt - fogalmazott Lázár János.

Hangsúlyozta: a beruházásokat saját tulajdonán, támogatás nélkül, sem a köznek, sem másnak kárt nem okozva valósította meg, és a létesítmények fa nélküli erdőként nyilvántartott területen, vagy olyan helyeken épültek, ahol korábban épület állt. Arról is beszámolt, hogy az erdők melletti, szintén saját tulajdonú területen egy kiszáradt halastó feltöltése után szintén fákat ültetett, és itt a Grosswiese Zrt. a hozzájárulásával teniszpályát létesített.

A néhány hektáros érintett folterdőben - amit a dunántúliak erdőnek sem neveznek - kárt szintén nem okoztam. Az államot, a közjót, a természetet sérelem nem érte - fogalmazott.

A fideszes politikus, aki korábban augusztus 20-i hatállyal lemondott parlamenti mandátumáról azt írta: nemrég a politikából kilépett, nem is akar visszalépni, amíg hagyják, gazdálkodni szeretne.

„Ez a határozat azért született, mert voltam, aki voltam és vagyok, aki vagyok: Lázár János. És maradok is, minden megalázás, gyalázkodás, büntetés, üldöztetés és meghurcolás ellenére” - írta bejegyzésében az MTI szerint, amelyet azzal a mondattal indított és zárt, hogy „Fel a fejjel magyarok!”.