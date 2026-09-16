Még működtetheti kaszinóját az adriai yachtozásról ismert győri ügyvéd

szerencsejáték;kaszinó;koncesszió;Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága;Nemzeti Koncessziós Iroda;

2026-09-16 05:50:00 CEST

Nem egyszerű kibogozni, mi történik a győri kaszinóval. Bár az új, 35 évre szóló koncesszióról már korábban döntés született, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának (SZTFH) nyilvántartásában a működtető Casino Win Kft. engedélyénél továbbra is 2026. szeptember 15-i dátum szerepel. Most azonban kiderült: ez még nem jelenti a kaszinó működésének végét.

Nem zár be szeptember 15-én a győri Vasvári Pál úton működő Casino Win. Az SZTFH jelenlegi közhiteles nyilvántartásában a kaszinó szerencsejáték-szervezőjeként a Casino Win Kft.-t tüntetik fel. A társaság működési engedélyének érvényességénél pedig 2026. szeptember 15. olvasható. Ez alapján tegnap lett volna az engedély hatályának utolsó napja. A hatóság azonban a nyilvántartáshoz néhány napja fűzött egy megjegyzést, amely szerint az engedély hatályának fennmaradását az új koncessziós szerződéshez kapcsolódó engedélyezési eljárás befejezéséig megállapította.

A koncesszió már eldőlt, az engedélyezés még tart

Ez látszólag akkora kavarodást okozott, hogy bizonytalannak tűnhetett a győri játékbarlang sorsa. A helyzet mögött két, egymással összefüggő, de különálló jogviszony összemosódása áll: más a kaszinó működtetésének hosszú távú alapját jelentő koncessziós szerződés, és más az SZTFH által kiadott, a szerencsejáték-szervezéshez szükséges hatósági engedély.

A győri kaszinó új koncessziója nem most vált ismertté. A 24.hu augusztusban, az SZTFH és az Nemzeti Koncessziós Iroda (NKOI) megkeresése után arról számolt be, hogy az előző Orbán-kormány már gondoskodott az idén lejáró kaszinókoncessziókról. Majd a Kontroll később azt írta: az új szerződések közül ötöt a TREFF-KLUB Kft.-vel kötöttek, amely 35 évre kapta koncesszióba a pécsi, győri, nyíregyházi, miskolci és szegedi kaszinót.

Lapunk arra kérdezett rá az NKOI-nál és az SZTFH-nál, hogy pontosan mi történt Győrben, és az említettek alapján mit jelent az SZTFH nyilvántartásában szereplő – jelenleg is látható – szeptember 15-i határidő. Előbbitől igen, utóbbi szervezettől nem érkezett válasz.

Az iroda levelében hangsúlyozza; a korábbi koncessziót nem hosszabbították meg. Új koncessziós eljárást folytattak le, s ezt nyerte meg a TREFF-KLUB Kft., az új, 35 évre szóló koncessziós szerződés pedig 2026. augusztus 15-én lépett hatályba. Az NKOI lapunknak pedig külön is megerősítette: az írásunk elején emlegetett szeptember 15-i dátum nem a koncesszió lejártát jelenti.

Új szerződés, régi üzleti kör

Eszerint új a szerződés és azt új eljárás előzte meg, de nem új az üzleti kör. A korábbi koncessziós konstrukcióban is a TREFF-KLUB volt a koncessziós partner, miközben a kaszinó hatósági engedélye a leányvállalata, a Casino Win Kft. nevén futott. A Casino Win Kft. tulajdonosa ugyanis a TREFF-KLUB Kft. Utóbbi tulajdonosa 2023 októbere óta a TREFF-CENTER Vagyonkezelő Alapítvány. Az Mfor egy korábbi cikke szerint az alapítvány egyedüli tagja Rákosfalvy Zoltán győri ügyvéd. Rákosfalvy neve országosan a Borkai Zsolt volt győri polgármester bukásához vezető adriai jachtbotrány egyik szereplőjeként vált ismertté.

Vagyis a koncesszió körüli helyzet már augusztusban eldőlt. Ehhez képest okozhatott zavart, hogy az SZTFH nyilvántartásában a Casino Win Kft. engedélyénél még mindig ezen év szeptember 15-e szerepelt. Így nem meglepő, hogy olyan cikk is született, amely szerint szeptember közepéig, azaz tegnapig dönteni kellett volna a győri kaszinó koncessziójáról, praktikusan a sorsáról.

Az NKOI Népszavának adott válasza most viszont egyértelművé teszi, hogy a két dátum két külön ügyhöz tartozik. Az NKOI tájékoztatása szerint a korábbi koncesszió augusztus 15-én megszűnt, az új, 35 éves szerződés ugyanezen a napon hatályba lépett. A szeptember 15-i dátum viszont a Casino Win Kft. SZTFH-nál nyilvántartott működési engedélyéhez kapcsolódik.

Szeptember 15. után sem kell bezárni

Szeptember 15-én azonban ez az engedély sem veszti el automatikusan a hatályát. Az SZTFH nyilvántartásában megjelent megjegyzés szerint a hatóság a szerencsejáték-törvény 40/A. paragrafusának (4)–(5) bekezdése alapján az engedély hatályának fennmaradását „az új koncessziós szerződéshez kapcsolódó engedélyezési eljárás befejezésének időpontjáig megállapította”.

Leegyszerűsítve: a 35 éves új koncesszió már él, s bár az ahhoz kapcsolódó engedélyezési eljárás még nem ért véget, a kaszinónak emiatt nem kell lehúznia a rolót. Az SZTFH nyilvántartása szerint a Casino Win Kft. jelenlegi működési engedélyének hatálya addig marad fenn, amíg a hatóság le nem zárja a már megkötött új, 35 éves koncessziós szerződés alapján indult külön működési engedélyezési eljárást.

Közben maga a Casino Win-cégcsoport is átalakul. Az Mfor szeptember elején írta meg, hogy június 1-jén megindult a Casino Win Pécs Kft., július 1-jén pedig a Casino Win Miskolc Kft. jogutód nélküli végelszámolása. A lap szerint így a korábban három külön társaság mögött működő győri, pécsi és miskolci kaszinó működtetése a megmaradó Casino Win Kft.-ben összpontosul.

Az NKOI a Népszavának azt írta: a kormány júniusban rendelte el „a kaszinókoncessziós szerződések, a szabályozás és a korábbi pályázatok felülvizsgálatát”. Az iroda szerint ennek felelőse a Pénzügyminisztérium, az eredményről a tárca tud tájékoztatást adni. A Népszava már augusztus végén kérdéseket küldött a Pénzügyminisztériumnak a győri kaszinó jövőjéről és a kaszinókoncessziók felülvizsgálatának állásáról, ám lapunk mindeddig nem kapott választ.

Győrben tehát most az a helyzet, hogy az új koncesszió már hatályban van, a hozzá kapcsolódó hatósági eljárás még tart, a Casino Win Kft. meglévő engedélyének hatálya pedig az SZTFH bejegyzése alapján az eljárás befejezéséig fennmarad. Az NKOI szerint a korábbi koncesszió megszűnt, új szerződés született, az üzleti kör maradt – e szerint pedig a rulettasztalokra tegnap éjfélkor nem került lepedő.