Tiborcz István körül csapkod a villám a Volánbusz-ügyben

Seszták Miklós;Tiborcz István;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-09-15 19:30:00 CEST

Négy személyt hallgatott ki gyanúsítottként a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) és közülük hármat vett őrizetbe a Volánbusz Zrt. személyszállítási szolgáltatásával és autóbuszok beszerzésével kapcsolatos milliárdos ügyekben. Az ügyészség neveket nem közölt, ám Magyar Péter bejelentette, hogy Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő volt vezérét és Jellinek Dániel nagyvállalkozót is előállították a nyomozók.

Míg a miniszterelnök előállításról beszélt – ez alapesetben 8, legfeljebb 12 órás fogvatartást jelent, a KNYF közleményében említett „őrizetbe vétel” már 72 órás lefogást is jelenthet. Egyelőre nem tudni, hogy kiket érint az őrizetbevétel, azaz az ország egyik leggazdagabb vállalkozója illetve Szivek Norbert is a fogdában tölti-e az elkövetkező napokat. Ugyanakkor a Volán-ügyben védett tanú Galgóczy Ferenc kedden azt posztolta, hogy Sziveket és Jellineket vezetőszáron vitték el. Illetve egy személyt, K. Zsoltot is kereste a rendőrség, aki végül maga jelentkezett az ügyészségen.

Mind Jellinek, mind pedig Szivek Tiborcz István legszűkebb üzleti köréhez tartoztak-tartoznak.

Velük szemben már évekkel ezelőtt elindult a nyomozás a Volánbusz-ügyben, ám akkor még csak hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával. A KNYF közléséből az derül ki, hogy immáron hivatalos személyt érintő vesztegetés a gyanú, azaz a vádhatóság fogódzót találhatott arra, hogy valaki megkent egy önálló döntési jogkörrel rendelkező állami vezetőt. Márpedig a Volán-tender idején Szivek önálló állami vezető volt. A KNYF közleményéből úgy tűnik, hogy a hatóságok igen jelentős razziát tartottak, amiben összesen negyvenen vettek részt az ügyészség, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala részéről.

Indotek Group: nem követett el bűncselekményt Jellinek Dániel Nem követett el semmilyen bűncselekményt Jellinek Dániel, az Indotek Group vezérigazgatója és mindenben együttműködik a hatóságokkal - írta MTI-hez eljuttatott közleményében a vállalat marketing- és kommunikációs igazgatósága kedden. Az Indotek azt írta, hogy a cégcsoport vezérigazgatóját annak ellenére állította elő a rendőrség, hogy szeptember 10-én önként eleget tett az NNI idézésének, és azóta is folyamatosan elérhető a hatóságok számára. A cég jelezte: bízik abban, hogy a vizsgálat is a vezérigazgató ártatlanságát támasztja alá, és az ő vonatkozásában hamarosan lezárul a büntetőeljárás. A vizsgálat az Indotek Group társaságait és vagyonelemeit nem érinti, a cégcsoport működése zavartalan - tették hozzá.

Seszták embere

Szivek Norbert a második Orbán-kormány ciklusának második felében, majd a harmadik Orbán-kormány idején az állami vagyonkezelés egyik meghatározó szereplőjének számított. Seszták Miklós akkori nemzeti fejlesztési miniszter 2015 februárjában nevezte ki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. élére. Ekkor akadtak olyan beszámolók, amelyek röviden és egyszerűen az akkori tárcavezető „emberének” nevezték. A jogász végzettségű Szivek ezt megelőzően egyebek mellett energetikai, ingatlanfejlesztési és vagyonkezelési területen dolgozott, önéletrajza szerint 2008 és 2015 között a svájci Cretum Group vagyonkezelő társaság vezérigazgatója volt.

Az MNV élén 2018. augusztus végéig maradt. Szivek emellett több meghatározó állami vagy részben állami érdekeltségű társaság vezető testületében is szerepet kapott, egyebek mellett a Mol felügyelőbizottságában, valamint az MVM, a Richter és a Magyar Posta igazgatóságában is betöltött tisztségeket.

2018-as távozásakor a kormány nem fukarkodott a méltatással, és kijelentette, hogy vezetése három és fél éve alatt az állami társaságok értéke közel 400 milliárd, az MNV által kezelt ingatlanvagyoné pedig 2500 milliárd forinttal nőtt. Egyebek mellett hozzá kötötték az állami vagyonelemek értékesítését szolgáló elektronikus aukciós rendszer bevezetését is.

Amellett azonban nehéz lenne elmenni, hogy állami vezetői tevékenységét már akkor is komoly sajtófigyelem kísérte.

Ilyen ügyként került elő a sajtóban a Budapest szívében, a főváros egyik legértékesebb részén található egykori Mahart-székház esete is. A korabeli sajtó szerint az ingatlan tulajdonosi körében Szivek üzleti köre és a Tiborcz Istvánhoz köthető BDPST is megjelent.

Az állami vagyonkezelőtől való távozása után Szivek „nem tűnt el”, elsősorban üzleti, befektetési és ingatlanpiaci érdekeltségeiben folytatta pályáját, miközben nagyvállalati tisztségeket is betöltött. 2021-től például a Waberer’s International felügyelőbizottságának független tagjaként is fellelhető a neve. (A Waberer’s időközben a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Csoport meghatározó tulajdonába került.) Az elérhető cégnyilvántartási adatok szerint saját üzleti érdekeltsége is akad, mégpedig a vagyonkezeléssel foglalkozó NORO Financial Investments Zrt., amelynek a friss bejegyzések szerint Szivek a vezérigazgatója. A sajtó egyébként az MNV-től való távozása után is több ingatlanberuházással hozta kapcsolatba üzleti körét, amelyekben igencsak tekintélyes budai luxusingatlan-fejlesztéseket is megneveztek.

Ki az a Jellinek Dániel?

Jellinek Dániel, az Indotek Group alapítója, többségi tulajdonosa és vezérigazgatója Magyarország egyik leggazdagabb embere. 2022-ben került a hetedik helyre a leggazdagabb magyarok listáján, és azóta minden évben megőrizte ezt a pozíciót.

A 100 leggazdagabb magyar 2026-os kiadványában már 355 milliárd forint szerepel a neve mellett.

Négy évvel korábban 224,7 milliárd forintra becsült vagyonnal lépett előre a 2021-ben számított tizedik helyről. Ez négy év alatt 130,3 milliárd forintos, azaz 58 százalékos növekedést jelent. Öt év alatt pedig – a Forbes által 2021-ben közölt 189,2 milliárd forintos vagyont alapul véve – 87,6 százalékkal nőtt a hozzá köthető érték. A vagyonbecslések különböző módszertanokon alapulnak, de a Jellinek Dánielre vonatkozó összegek az elmúlt években egyaránt jelentős gyarapodást jeleztek.

Jellinek Dániel neve az ingatlanpiacon vált ismertté. Az 1995-ben alapított Indotek csoport ma már – saját honlapja szerint – 12 európai országban rendelkezik befektetésekkel, köztük Görögországban, Horvátországban, Lengyelországban, Magyarországon, Olaszországban, Romániában és Spanyolországban. A csoport portfóliójában 60 irodaház, több mint 80 bevásárlóközpont, retail park és egyéb kereskedelmi ingatlan, több mint 4000 szállodai szoba, valamint több mint 100 ipari, raktár- és logisztikai ingatlan található. A cég a lakáspiacon is számos kisebb-nagyobb projektet jegyez.

Az Indotek elsősorban az ingatlanpiacon aktív, de az elmúlt években más területeken is terjeszkedett. 2024-ben megvásárolta az Auchan magyarországi érdekeltségének 47 százalékát, 2026-ban pedig a fennmaradó 53 százalékot is, így az Auchan Magyarország teljes tulajdonosa lett. A vételárat nem hozták nyilvánosságra, az Indotek közlése szerint a tranzakciót saját forrásból finanszírozták. Jellinek korábban arról beszélt, hogy a Gellért szálló eladása mellett más ipari ingatlanokat is értékesített, és a felszabaduló tőkét más tranzakciókra, köztük az Auchan-ügylet finanszírozására is felhasználta.

Jelentős ügylet volt 2019-ben a Gellért szálló megvásárlása, amelyet az Indotek 2022-ben a Tiborcz István érdekeltségébe tartozó BDPST Groupnak adott el. 2020-ban az Indotek jelentős tulajdonrészt vásárolt az Appeninnben, és megszerezte a Diófa Alapkezelőt is. Utóbbi tulajdonosa, a Tarragona Holding 2022-ben ugyancsak a BDPST-hez került.

Jellinek neve az utóbbi években többször felbukkant a sajtóban a Tiborcz Istvánhoz köthető üzleti körrel lebonyolított tranzakciók miatt is.

2019 és 2022 között több mint 27 milliárd forintnyi összeg jutott Jellinek vállalatcsoportjától Tiborcz üzleti köréhez a G7 számítása szerint. Az Indotek ezeket az érintett tranzakciókat „üzleti alapon létrejött ügyletekként” írta le.

Idén az Auchan felvásárlását és a 100 leggazdagabb magyar friss kiadását követően egy ideig csend volt, szeptemberben viszont egyszer csak a Volánbuszhoz kapcsolódó, mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrányt feltételező korrupciós és pénzmosási ügyben jelent meg Jellinek Dániel neve.

A Kontroll szeptember 10-i értesülése szerint a Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc embert hallgatott ki gyanúsítottként, köztük Jellineket. Sajtóinformációk szerint a milliárdos neve egy 700 millió forintos kölcsönügylet kapcsán került elő, ezt azonban a rendőrség név szerint nem erősítette meg. Az Indotek korábban azt közölte, hogy az érintett társaság csak kölcsönfelvevőként szerepelt, a kölcsönt pedig kamatokkal együtt visszafizették.