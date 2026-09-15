Szegeden debütál, majd a Vígbe költözik a Petőfiről szóló új zenés darab

Vígszínház;Dés László;Geszti Péter;Petőfi Sándor;

2026-09-15 21:35:00 CEST

Kedden a Vígszínházban hivatalosan is bejelentették, hogy Petőfi Sándorról készít új magyar zenés művet Dés László és Geszti Péter. Az előadást először 2027 júliusában játsszák a Szegedi Szabadtéri Játékok keretében, majd jövő ősztől lesz látható a Szent István körúti teátrumban.

A most induló évadban a Vígszínház nagyszínpadán első bemutatóként a 4-6 látható majd. Az előadást a nagysikerű @LL3t4rgIA alkotói jegyzik, rendezője ifj. Vidnyánszky Attila. A @LL3t4rgIA egy érettségi előtt álló osztályról szól, a 4-6 pedig folytatva a történetet, a szereplők további sorsát követi nyomon, helyszíne a Nagykörút egyik kocsmája. A Vígszínház bérletesei kedd délután az egyik jelenetbe is bepillanthattak. Az előadás premierjét szeptember 26-án tartják.

A Pesti Színházban október 10-én Arthur Miller Két hétfő emléke című darabját mutatják be Fehér Balázs Benő rendezésében. A történet egy autóalkatrész raktárban játszódik, az előadásban szerepel többek között Rudolf Péter és Kern András és ebben a produkcióban tér vissza a színpadra Hegedűs D. Géza.

Decemberben Csehov klasszikusát a Cseresznyéskertet állítja színpadra Alekszandr Bargman, aki dolgozott már korábban a Vígszínházban. Ugyancsak decemberben a Pesti Színházban mutatják be a Bohéméletet, amely Henry Murger prózai művei alapján készül Valló Péter rendezésében.

Hegedűs D. Géza rendezőként is jelen lesz a következő évadban, Woody Allen Blue Jasmine című filmjének színpadi változatát állítja színpadra majd 2027 márciusában a Pesti Színházban.

Mohácsi János először Kaposváron rendezte meg Kálmán Imre Csárdáskirálynő című operettjét, most a Vígszínházban viszi majd színre, alkotótársa ezúttal is Mohácsi István lesz, Cecíliát Radnay Csilla, Edvint pedig Wunderlich József játssza majd.

A Házi Színpadon Zsótér Sándor rendezi Déry Tibor Kedves bópeer…! című művét. Ugyancsak ezen a játszóhelyen egy kortárs darab is szerepel majd a bemutatók között, szerzője Biró Zsombor Aurél, rendezője pedig Pelsőczy Réka.

A Víg Szalonban pedig Jen Silverman A szobatárs című darabját Ujj Mészáros Károly viszi színre október 8-án.

Rudolf Péter igazgató az évadbejelentőn már a következő szezon túlra is átnyúlt, hiszen elmondta, hogy Dés László, Geszti Péter, Bíró Bence és Horváth Panna Petőfiről írott darabját jövő ősszel mutatják majd be a Vígszínházban, előtte pedig jövő júliusban lesz látható majd a szegedi Dóm téren. Az előadást Horváth Csaba rendezi, Petőfit Wunderlich József alakítja, aki egy dallal is megörvendeztette az évadbejelentő résztvevőit.