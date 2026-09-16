Egy felajánlótól kapott nagyobb kölcsönből rendezte adósságai nagy részét Iványi Gábor egyháza

Iványi Gábor;adósságrendezés;Magyar Evangéliumi Testvérközösség;

2026-09-16 08:17:00 CEST

A NER által meghurcolt közösség vezetője arra számít, hogy az egyszázalékos felajánlásokból több mint kétmilliárd forint érkezhet hozzájuk.

Egy felajánlótól kapott nagyobb kölcsön tette lehetővé, hogy a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) kifizesse adósságait – erről beszélt a szervezet vezetője a Klubrádió Esti gyors című műsorában.

A beszélgetés egyik fő témája az volt, hogy a Fővárosi Törvényszék hosszadalmas jogi eljárás után jogerősen is bejegyzett történelmi egyházként vette nyilvántartásba a MET-et.

Iványi Gábor úgy látja, ezzel elhárult az akadály a bejegyzett egyházi státusz elől, amelyet a bevett és elismert egyházi státusz előszobájának nevezett. Utóbbihoz a MET-nek megállapodást kell kötnie a kormánnyal az állammal együttműködésben végzett tevékenységeinek támogatásáról, majd ezt az Országgyűlésnek kétharmados többséggel kell megerősítenie.

Az erre vonatkozó, várhatóan 15 évre szóló megállapodástervezetet az egyház már áprilisban elküldte a kormánynak. Felidézte, hogy amikor ismét fogadhatták a személyi jövedelemadó egy százalékát, csaknem 40 ezren választották őket. Az ügyészség később megtámadta a bejegyzésüket, és a szervezetet nyilvántartásba vett egyházzá minősítették vissza. Iványi Gábor ezt azzal hozta összefüggésbe, hogy eltérően értelmezték az öt év átlagában szükséges legalább négyezer felajánlóra vonatkozó feltételt. Az egyszázalékos támogatók száma azóta tovább nőtt: tavaly 113 ezren, idén pedig már közel 165 ezren ajánlották fel adójuk egy százalékát a MET-nek. Ezzel az egyház a harmadik legtámogatottabb lett, a felajánlásokból pedig több mint kétmilliárd forint folyhat be hozzájuk. Arra is számítanak, hogy bejegyzett egyházként ezt az összeget az állam további támogatással egészíti ki.

Iványi Gábor az állami finanszírozással kapcsolatban azt mondta, ezt nem adománynak vagy kegynek tekintik, hanem olyan pénznek, amelyért a MET az oktatási, szociális és egészségügyi közfeladatok ellátásával megdolgozott. Az egyház vezetője szerint az elmúlt években iskoláik jelentős részét elveszítették, mintegy háromezer gyerek oktatását kellett megszüntetniük. A fővárosi iskolájukban az idei tanévet tíz gyerekkel kezdték meg.