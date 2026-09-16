Januárra halasztják a gyógyszerfelírási szabályok kiterjesztését

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2026-09-16 08:39:00 CEST

A változtatás bizonyos feltételekkel gyógyszerészeknek és okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolóknak is lehetőséget adna társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek felírására.

Csak 2027. január 1-jén lép hatályba a gyógyszerfelírás kiterjesztéséről szóló 9/2026. (III. 25.) BM rendelet az egészségügyi miniszter új rendelete alapján – vette észre a 24.hu.

Az eredetileg szeptember végére tervezett változtatással elsősorban a folyamatos gyógyszeres kezelésre szoruló betegek ellátását könnyítenék meg.

A szabályozás bizonyos esetekben lehetővé tenné, hogy az orvosok mellett gyógyszerészek vagy okleveles kiterjesztett hatáskörű ápolók is felírjanak társadalombiztosítási támogatással rendelhető készítményeket. A rendelet indoklása a krónikus betegeknél különösen fontosnak nevezi a gyógyszerek folyamatos elérhetőségét. A változtatástól a betegek adminisztratív terheinek csökkenését és az ellátáshoz való könnyebb hozzáférést várják.

A hatálybalépés eltolását azzal indokolják, hogy a rendszer bevezetése további felkészülést igényel. Az új időpont meghatározását a jogszabály indoklása a betegbiztonságot szolgáló előkészületekkel kapcsolja össze.

A márciusban elfogadott szabályok alapján a gyógyszerész vagy az ápoló csak megfelelő felhatalmazással rendelhetne gyógyszert, amelyet például a háziorvos, a házi gyermekorvos vagy az adott intézmény szakmai vezetője adhatna meg. Az első ilyen felíráshoz az is szükséges lenne, hogy az adott készítményből az előző hat hónapban az orvos legalább 120 napra elegendő mennyiséget rendelt legyen a betegnek, aki azt ki is váltotta.

A gyógyszerész emellett csak a személyesen megjelent betegnek vagy törvényes képviselőjének állíthatna ki receptet, és legfeljebb 30 napra elegendő gyógyszert rendelhetne. Új vényt akkor írhatna, ha a páciens legutóbb orvosi recept alapján jutott az adott készítményhez, az EESZT-ben pedig nem szerepelne érvényes, orvos által kiállított recept. A szabályozás eredetileg a kihirdetését követő 180. napon, szeptember végén lépett volna hatályba.