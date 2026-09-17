Alice ezúttal Gondolatországban jár, s a filozófia nagyjait faggatja

Alice Csodaországban;filozófia;fiatalok;Roger-Pol Droit;Immanuel Kant;Diogenész;Szent Ágoston;Aquinói Szent Tamás;

2026-09-17 08:00:00 CEST

Csodaország helyett ezúttal az eszmék birodalmát fedezi fel Alice, aki a XXI. század nagy kérdéseire keresi a választ, és a megfelelő gondolat után kutat.

Mindig kíváncsisággal tölti el a filozófiakedvelő olvasót egy olyan új könyv megjelenése, amely bevezetést ígér a bölcselet 2500 éves hagyományába. Óhatatlanul is olyan kérdések merülnek fel benne, mint hogy mennyire lesz érthető a mű, a szerző mennyire tudja érdekfeszítően tálalni mondanivalóját, illetve milyen újdonságra lehet számítani az újonnan megjelent kötet esetében. Mert lássuk be: nem könnyű olyan bevezetést írni a filozófiatörténetbe, amely egyszerre érdekfeszítő, pontos és újszerű. Ha pedig mindehhez az is társul, hogy a szerző elsősorban fiatalokkal, kiskamaszokkal vagy kamaszokkal szeretné megismertetni a filozófiát, akkor azt is meg kell állapítanunk, hogy a szokásosnál is nagyobb fába vágja a fejszéjét.

A fiataloknak szóló, irodalomba csomagolt filozófiatörténet területén a legismertebb és legsikeresebb alkotás eddig a Sofie világa volt. A Jostein Gaarder norvég író által jegyzett mű világszerte sikert aratott, Magyarországon is számos kiadást élt meg, legutóbb pedig már képregényként is feldolgozták a történetet. Most azonban újabb filozófiai hőse született a fiatal olvasóknak.

Roger-Pol Droit francia filozófus magyarul nemrég megjelent könyvében Alice ezúttal nem Csodaországba, hanem Gondolatországba utazik, hogy megismerkedjen az emberiség nagy gondolkodóinak a tanításaival. Ahogyan Csodaországban, úgy Gondolatországban is furcsa alakokkal találkozik – mármint a filozófusokon kívül. Útja során vele tart például két, temperamentumában és hozzáállásában is teljesen különböző egér, Eszehol és Egérész, valamint a citátumokért és hivatkozásokért felelős Kenguru. Rajtuk kívül fontos szerep hárul még az Ellenvetés Tündérére és a Fehér Királynőre.

Ez a furcsa társaság kalauzolja és támogatja Alice-t az eszmék birodalmában tett látogatása során.

A fiatal főhősnőt a megfelelő gondolat megtalálásának célja vezérli. Olyan gondolatot keres, amely egész életében támasza lehet, és amelyet akár magára is tetováltatna.

Bár sok filozófushallgató eljátszik azzal az ötlettel, hogy magára varratja Kant kategorikus imperatívuszát, jelesül: „Cselekedj úgy, hogy akaratod maximája mindenkor egyszersmind általános törvényhozás elveként érvényesülhessen”, Alice ennél gyakorlatiasabb bölcsesség után kutat. Így például Diogenész azon mondata ragadja meg, amelyet a cinikus filozófus Nagy Sándornak mondott, s amely így hangzik: „Állj egy kicsit odébb, ne fogd el előlem a napot.”

A könyv bemutatja a filozófiatörténet nagy gondolkodóinak eszméit, reflektál rájuk, kiemel egy-egy bölcs mondatot, amelyet meg is magyaráz, mindemellett Alice szubjektív beszámolójának is helyt ad a fejezetek végén olvasható rövid naplórészletekben.

Alice-t természetesen jellegzetesen XXI. századi problémák foglalkoztatják: a klímaválság, az egyenlőség kérdése, valamint a férfiak és nők egyenjogúságának témája; az élet nagy kérdései mellett így ezekre, vagyis a jelen problémáira is keresi a választ.

Droit története nemcsak abban különbözik más filozófiatörténeti ismertetőktől, hogy a 2500 éves hagyományt a Lewis Carroll Alice Csodaországban című műve által ihletett környezetbe helyezi. A filozófiában jártas olvasónak az is feltűnhet, hogy a szerző olyan gondolkodókat is részletesen bemutat, akikre a bevezető jellegű művek kisebb hangsúlyt fektetnek, vagy adott esetben teljesen el is hagynak. Megjelenik például az ókori női filozófus, Hüpátia; a kínai kultúra olyan meghatározó alakjai, mint Konfuciusz és Lao-ce; de helyet kap az iszlám filozófia nagy gondolkodója, Avicenna is. Ennek fényében némileg furcsa, hogy a keresztény gondolkodók – például Szent Ágoston vagy Aquinói Szent Tamás – nem igazán kapnak szót Alice Gondolatországában. (Ugyanakkor az is érthető, hogy egy ilyen terjedelmű bevezetőben lehetetlen minden jelentős gondolkodóra kitérni.)

Az Alice Gondolatországban olvasmányos, szórakoztató mű a filozófiatörténet nagyjairól, amely bátran ajánlható a filozófia iránt érdeklődő fiatalok számára, de kellemes olvasmány lehet a filozófiában jártasabb közönség számára is. Aki szerette Sofie történetét, Alice Gondolatországában sem fog csalódni.