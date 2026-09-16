Edzője szerint Szoboszlai világklasszis gólt lőtt

Ligakupa;

2026-09-16 10:50:00 CEST

A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Ligakupában kedden, mivel a harmadik forduló keddi játéknapján hazai környezetben, Szoboszlai Dominik bombagóljának is köszönhetően, 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham gárdáját.

A liverpooliak magyar válogatott légiósai közül a védő Kerkez Milos kezdőként végigjátszotta a meccset – a 75. percben sárga lapot kapott –, míg Szoboszlai Dominik a 62. percben, 2-0-s állásnál lépett pályára. A Pool a 21. percben Alexis Mac Allister góljával került előnybe, majd a világbajnok argentin középpályás asszisztjából Cody Gakpo volt eredményes az 54. percben. A vendégektől Conor Gallagher szépített a 69. percben, így nyílt lett a hajrá, nyomtak is a vendégek, veszélyes helyzeteik is adódtak. A találkozót és a továbbjutást aztán Szoboszlai döntötte el, aki a 91. percben, mintegy 28 méterről, középről bombázott a kapu bal felső részébe.

„A harmadik gólunk egyértelműen világklasszis volt, egészen kiemelkedő. Dominik lövésénél mindig bízni lehet abban, hogy betalál. Más játékosok esetében az ember elgondolkodhat azon, hogy talán túl messze van, ha viszont róla van szó, mindenki úgy vélekedik, hogy betalálhat”

– fogalmazott a Liverpool honlapján Andoni Iraola vezetőedző.

Dowman olyat tett, amire eddig csak Rooney volt képes

Szintén ott van a tizenhat között a bajnoki címvédő Arsenal, amely az ugyancsak Premier League-ben szereplő Ipswich Town vendégeként nyert 4-2-re.

A duplázó Max Dowman pedig mindössze a második 16 éves játékos, aki egy Premier League-klub színeiben egy meccsen két gólt szerzett minden sorozatot figyelembe véve. Előtte Wayne Rooney volt erre képes 2002 októberében, az Everton játékosaként a Wrexham ellen, szintén a Ligakupában.

Az első gólja – már a 7. percben – úgy született, hogy labdát szerzett a középpályán, csellel elfektette Cedric Kiprét, majd gyengébbik lábával a kapus, Christian Walton mozgásával ellentétes irányba lőtt a hálóba.

„Ez teljesen természetes dolog nála. Erőlködés nélkül képes ilyen megmozdulásokra. Azt mondanám, ez a legnagyobb erőssége” – mondta Dowmanről a mérkőzés után Mikel Arteta, az Arsenal mestere.

Szerdán további négy mérkőzést rendeznek, valamint akkor tartják az október végi nyolcaddöntő párosítását, a csütörtöki zárónapra pedig még egy találkozó maradt.