A Liverpool a legjobb 16 közé jutott az angol labdarúgó Ligakupában kedden, mivel a harmadik forduló keddi játéknapján hazai környezetben, Szoboszlai Dominik bombagóljának is köszönhetően, 3-1-re legyőzte a szintén élvonalbeli Tottenham gárdáját.
Bogdán Ádám nevétől hangos a brit sajtó. A magyar válogatott hálóőrnek köszönhető ugyanis, hogy a Liverpool nem blamálta magát negyedosztályú ellenfelével, a Carlisle Uniteddel szemben a Ligakupában. Mindenki arra számított, hogy sima, amolyan edzőmeccset játszhat a Pools hazai környezetben, s meg is szerezte a vezetést Ings révén.
A Budapest Honvéd hazai környezetben egygólos győzelmet aratott a Ferencváros felett a labdarúgó Ligakupa elődöntős párharcának szerdai visszavágóján, a fináléba azonban 3-1-es összesítéssel a zöld-fehér együttes jutott be.
A Debrecen 2-0-ra nyert a bajnokságban listavezető Videoton otthonában a labdarúgó Ligakupa negyeddöntős párharcának szerdai visszavágóján, így 4-3-as összesítéssel jutott a legjobb négy közé.
A Ferencvároshoz és az MTK-hoz hasonlóan a Budapest Honvéd is kettős győzelemmel biztosította helyét a labdarúgó Ligakupa elődöntőjében.
A Ferencváros jutott be elsőként a labdarúgó Ligakupa elődöntőjébe, miután idegenben is legyőzte a másodosztályú Szigetszentmiklóst.
A bajnokságban listavezető Videoton 3-2-es győzelmet aratott a Debrecen otthonában a labdarúgó Ligakupa negyeddöntőjének első mérkőzésén.
A Ferencváros gól nélküli döntetlent ért el az ősi rivális Újpest otthonában a szerdai visszavágón, így megőrizte az első összecsapáson szerzett háromgólos előnyét, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a labdarúgó Ligakupában.
Újpest-Ferencváros rangadót rendeznek a labdarúgó Ligakupa nyolcaddöntőjében a csoportkör utolsó, keddi találkozója után tartott sorsolás értelmében.
A Budapest Honvéd 1-0-ra nyert a vendég Győri ETO FC ellen, így csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé a labdarúgó Ligakupában.
A Ferencváros 1-1-es döntetlent játszott a másodosztályú Zalaegerszeg vendégeként a labdarúgó Ligakupa ötödik fordulójának szerdai játéknapján.
Továbbra is veretlen a labdarúgó Ligakupában a Budapest Honvéd és a Ferencváros: a sorozat csoportküzdelmeinek harmadik fordulójában előbbi a Gyirmótot, utóbbi pedig a Kaposvárt győzte le szerdán hazai környezetben.
A másodosztályú Zalaegerszeg 2-2-es döntetlent ért el az élvonalbeli Paks vendégeként a labdarúgó Ligakupa harmadik fordulójában, az F csoport keddi mérkőzésén.
A Ferencváros 2-0-s győzelmet aratott a vendég Zalaegerszeg együttese felett a labdarúgó Ligakupa F csoportjának szerdai mérkőzésén.
Az Újpest szerdán 2-2-es döntetlent játszott az Ajka vendégeként a labdarúgó Ligakupa E csoportjában.
A bajnokságban veretlen Újpest hazai pályán 2-1-re nyert a másodosztályban százszázalékos mérleggel listavezető Vasas ellen a labdarúgó Ligakupa nyitófordulójának szerdai játéknapján.
Hihetetlen! Orbán Viktor személye sem győzte meg Gennaro Gattusót, hogy igent mondjon a Videotonnak. A la Repubblica című olasz lap a minap azt írta, hogy - a játékosként világbajnok és kétszeres BL-győztes, trénerként ellenben a szárnyait most bontogató - olasz szakember Budapesten a magyar miniszterelnökkel tárgyalt, aki azt szeretné, hogy ő irányítsa azt az ambiciózus klubot, amelynek ő a legnagyobb szurkolója.
A címvédő Ferencváros a szünetben még vezetett, végül azonban 2-1-re kikapott a vendég Diósgyőrtől a labdarúgó Ligakupa elődöntőjében zajló párharc első, szerdai mérkőzésén.
A Videoton egy félidő leforgása alatt eldöntötte a továbbjutás kérdését a labdarúgó Ligakupa elődöntőjének keddi első mérkőzésén, mivel 45 perc után már 3-0-ra vezetett, s végül 5-1-re nyert a bajnokságban listavezető Debrecen vendégeként.
Negyedik csapatként a Videoton FC jutott a labdarúgó Ligakupa elődöntőjébe, mivel szerdán hazai környezetben 3-0-ra legyőzte a Pécs együttesét.
A címvédő Ferencváros négygólos előnyt szerzett a Pápával szemben a labdarúgó Ligakupa negyeddöntőjében, a párharc szerdai első mérkőzésén.
Habár Borini révén a Sundarland már a 10. percben vezetést szerzett, és előnyét a szünetig megőrizte, a Manchester City a második félidei remek játékával fordítani tudott, és 3-1-re megnyerte az angol labdarúgó Ligakupa tegnap a londoni Wembleyben rendezett döntőjét. A világoskékek 1970 és '76 után harmadszor hódították el a trófeát.
Lassan már csak nevetni tudunk! – David Moyes, a Manchester United menedzsere mondta ezt, miután együttese ez évi harmadik meccsét is elveszítette, legutóbb kedd este, a Ligakupa elődöntőjében kapott fájó pofont attól a Sundarlendtől, amely nem képvisel valami komoly játékerőt, konkrétan sereghajtó a Premier Leauge-ben.
A címvédő Ferencváros 2-1-re győzött a bajnok Győri ETO ellen a labdarúgó Ligakupa szombati mérkőzésén, és ezzel továbbjutott a középdöntőbe.