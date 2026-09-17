Pedagógusok Szakszervezete: ideje lenne megismerni a részleteket a nevelési és oktatási segítők béremeléséről

oktatás;béremelés;

2026-09-17 05:45:00 CEST

A kormány első körben októbertől emelné a béreket, de azt továbbra sem tudni, mennyivel. A szakszervezet folytatja az aláírásgyűjtést, és elkezdte a sztrájkhajlandóság felmérését.

– Fontos lépés a nevelést-oktatást közvetlenül segítők, vagyis a noksos dolgozók, valamint a technikai dolgozók béremelésének bejelentése, de továbbra is várjuk a konkrétumokat. Már itt lenne az ideje egy jogszabálytervezet megjelenésének – nyilatkozta a Népszavának Tóth Tünde, a Pedagógusok Szakszervezetének (PSZ) alelnöke, miután Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a parlamentben tisztázta: a noksos munkakörökben (iskolatitkárok, asszisztensek) foglalkoztatottak mellett a technikai dolgozók (így például a karbantartók, portások) is béremelésre számíthatnak. A kormány kétlépcsős béremelésről döntött, ennek első üteme október közepén, a második január 1-jétől valósulhat meg.

Azt azonban továbbra sem tudni, milyen mértékű béremelésre számíthatnak az érintettek. A Tisza Párt választási programjában összesen 25 százalékos béremelésre tettek ígéretet a noksos dolgozók esetében, ám a kormány és az oktatásirányítás részéről azóta semmilyen konkrétum nem hangzott el. Lapunk még hétfőn érdeklődött az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumnál a béremelés várható mértékéről, de kérdéseinkre egyelőre nem válaszoltak.

A PSZ alelnöke lapunknak azt mondta, amíg a részletek nem ismertek, folytatják a szeptember elején elkezdett aláírásgyűjtő akciójukat. – Az elmúlt két hétben több ezer aláírás gyűlt össze, vannak olyan tagjaink, akik az íveket már át is adták az országgyűlési képviselőiknek. De a tagjainkon kívül is sokan akcióba lendültek, több mint 1100 nem PSZ-tag kolléga is hozzáférést kért az aláírásgyűjtő ívekhez. Az aláírásgyűjtéssel párhuzamosan pedig elkezdtük a sztrájkhajlandóság felmérését is – fogalmazott Tóth Tünde. Hozzátette: abban bíznak, hogy a béremelés a szakképzésben dolgozó noksos és technikai alkalmazottakra is ki fog terjedni.

A PSZ elfogadná, ha a kormány első lépésben megvalósítaná a korábban megígért 25 százalékos béremelést, ám álláspontjuk szerint ezt további bérrendezésnek is követnie kell, hogy a noksos dolgozók bére a garantált bérminimum 150 százalékára emelkedhessen. Jelenleg a bérminimum 107+3 százalékát kapják, ami nettó 265,5–272,9 ezer forintot jelent.