Nyelvvizsga nélkül küldték ki Szingapúrba diplomatának Nagy Márton titkárságvezetőjét

diplomata;Szingapúr;nyelvvizsga;Nagy Márton;

2026-09-16 15:25:00 CEST

Minek is az.

Azonnali hatállyal berendelték Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter volt titkárságvezetőjét a Pénzügyminisztériumba, miután kiderült róla, hogy nyelvvizsga nélkül kapott diplomata állást Szingapúrban - ezt a Telex megkeresésére közölte a Kármán András vezette tárca sajtóosztálya.

A lap azt követően fordult a minisztériumhoz, hogy Boda Nikoletta tiszás országgyűlési képviselő, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt állította, hogy Nagy Márton miniszteri ciklusa alatt létrehoztak egy diplomata állást az egyik közvetlen munkatársának. Az állítás szerint a megbízás négy évre szólt, nem kevesebb mint 200 millió forintért. Boda Nikoletta szerint az államtitkárt azóta visszahívták, az álláshelyet pedig megszüntették.

A Pénzügyminisztérium válasza szerint Nosztics Ágnesről, Nagy Márton volt nemzetgazdasági miniszter titkárságvezetőjéről van szó, aki egy 2025. decemberi, közzé nem tett kormányhatározattal kapta meg a diplomata pozíciót négy évre. „A pozíció eredményes betöltése során kiemelt szempont volt a releváns szakmai tapasztalat, valamint a feladatellátáshoz szükséges igazolt nyelvtudás megléte. Bár a Pénzügyminisztériumban a részletes belső vizsgálat még jelenleg is folyamatban van, az tény, hogy Nosztics Ágnes a nyelvtudás kritériumának a teljesítése alól miniszteri döntésre egy év haladékot kapott, amely a határidő leteltével hosszabbítható lett volna” - írta a tárca, amely szerint dokumentum igazolja, hogy Nosztics Ágnes juttatásának átcsoportosítására a Nemzetgazdasági Minisztérium kötelezettséget vállalt.

„A Pénzügyminisztérium mint a Nemzetgazdasági Minisztérium jogutódja, kezdeményezte a Külügyminisztériumnál mint kihelyező szervnél Nosztics Ágnes azonnali berendelését a 2016. évi 53. Külszolgálat tv 20§ (3) (b) illetve 5(d) pontja alapján” - rögzítette a Kármán András vezette tárca, hozzátéve, további információkat csak a részletes belső és esetleg külső vizsgálat lezárulta után adnak.