Hat napra megtölti zenével Pécset a Zeneszüret Fesztivál

Pécs;ZeneSzüret Fesztivál;Olga Kern;

2026-09-16 16:05:00 CEST

Koncertek mellett utcazenei versennyel, színházi produkcióval, családi programokkal, hangtúrával és kiállítással rendezik meg a szeptember 20-ig tartó Zeneszüret Fesztivált Pécsett. Az idei rendezvénysorozatba illeszkedik a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny is, amelynek zsűrijét Olga Kern vezeti.

A Filharmónia Magyarország szeptember 15. és 20. között rendezi meg Pécsett a Zeneszüret Fesztivált, amely ezúttal is kilép a hagyományos koncerttermekből: a város utcáin és terein is megszólal a zene. A hangversenyek mellett előadások, színházi produkció, családi rendezvények, hangtúra, hangtálprogram és kiállítás szerepel a kínálatban.

Újdonság lesz a MUSTRA – Klasszik Street, amelyen pályázaton kiválasztott együttesek versenyeznek a város különböző pontjain. A fellépők közül a legjobbak döntőbe jutnak, ahol a helyezésekért játszanak.

A fesztivál idején rendezik meg Pécsett a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraversenyt is. A verseny zsűrijének elnöke Olga Kern orosz–amerikai zongoraművész, aki szólóestet is ad a Kodály Központban. A megmérettetésre négy kontinens 24 országából jelentkeztek fiatal zongoristák; az online előválogatás után 14-en jutottak az élő fordulókba, köztük négy magyar versenyző.

A nagy múltú zongoraverseny pécsi megrendezését tavasszal komoly szakmai vita kísérte. A Zeneakadémia zongora főtárgyának oktatói – köztük Várjon Dénes, Falvai Sándor, Würtz Klára és Ránki Fülöp – májusi állásfoglalásukban történelmileg és szakmailag is megalapozatlannak nevezték, hogy az 1933-ban Budapesten életre hívott versenyt a Zeneakadémia falain kívül rendezik meg, és kifogásolták, hogy a döntés szerintük érdemi szakmai egyeztetés nélkül született. Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője válaszában hangsúlyozta, hogy a verseny szervezője a Filharmónia, így a helyszín megválasztása is az ő hatáskörébe tartozik; a pécsi rendezést egyszeri helyszínváltoztatásnak nevezte.

A pécsi helyszínválasztás egy másik évfordulóhoz is kapcsolódik: a Filharmónia Magyarország jogelődje hetven éve kezdte meg működését a városban. A szervezők szándéka szerint a zongoraverseny megrendezése egyben erre a hét évtizedes múltra is emlékeztet.

A Liszt Ferenc Nemzetközi Zongoraverseny fordulóit az interneten élőben is közvetítik.