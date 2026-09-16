Tarr Zoltán bejelentette, hogy kedden újra kinyit a Terror Háza Múzeum, közben Bayer Zsolt a bezárás miatt szervez Békemenetet

Bayer Zsolt;békemenet;Terror Háza Múzeum;Tarr Zoltán;

2026-09-16 17:56:00 CEST

A fideszes publicista szerint a nyilas és a kommunista terror bűneit bemutató múzeumban van a helye a "woke-nak", a "gendernek" és az LMBTQ mozgalomnak is.

Felhívást tett közzé Bayer Zsolt a fideszes Magyar Nemzetben, miszerint több „jobboldali véleményformálóval” közösen tiltakozik az ellen, hogy bezárták a Terror Háza Múzeumot. A tiltakozás azonban elég hamar okafogyottá is vált: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter közölte a Facebookon, hogy a nyilas és kommunista diktatúrák bűneit bemutató intézmény jövő hét kedden már újra is nyit, vagyis az eleve ideiglenesnek beharangozott zárva tartás nem tart sokáig.

A miniszter bejelentése szerint az intézmény az újranyitás után egy hétig ingyenesen lesz látogatható mindenki számára. „Az elnyomó diktatúrák bűneit bemutató intézmény legfőbb feladata, hogy a magyar nemzethez méltó, szakmailag hiteles képet adjon újkori történelmünk legsötétebb korszakairól. Megkezdtük a kiállítás szakmai felülvizsgálatát is, amelyet az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet munkatársai és független szakértők végeznek el. A Terror Háza kiállítása a vizsgálat lezártáig jelenlegi állapotában látogatható” - közölte a tárcavezető.

Bayer Zsolt mindenesetre egyből két demonstrációt is szervez az intézmény elé: az egyik most vasárnap, szeptember 20-án, 15 órakor lesz, október 23-án pedig a Fidesz főállású mocskolódója Békemenet keretében vár mindenkit ugyanide három propagandistatársával, Bencsik Andrással, Huth Gergellyel és Szentesi Zöldi Lászlóval közösen.

„Megtették, amit eddig nem mert megtenni senki sem: bezárták a Terror Háza múzeumot. Előjöttek a múzeum átöltöző szobájából, brüsszeli öltönyben, és ránk csapták a múltunk ajtaját. Tették mindezt az ‘56-os forradalom előestéjén” - olvasható Bayer Zsolt gyorsan érvényét vesztett felvezetője. A Fidesz sérelme egyébként legfőképp abból fakad, hogy Tarr Zoltán eltávolította a múzeum éléről Schmidt Máriát, a korábbi kormánypárt egyik fő ideológusát.

„Nekünk van múltunk, gondolunk valamit a jövőnkről, van hazánk és nemzetünk, van hitünk és őrizzük az összes fontos identitásunkat. Éppen ezért a Terror Háza a miénk!” - fogalmazott a fideszes publicista. Úgy folytatta: „Nem engedjük elvenni, nem engedjük, hogy a brüsszeli öltönyös senkik kilúgozzák és valami nekik tetsző, politikailag korrekt bábszínházat csináljanak belőle. Nem engedjük, nem engedhetjük, már csak azért sem, mert a huszadik század két embertelen iszonyata, a nácizmus és a kommunizmus mellé hamarosan be akarjuk oda tenni a 21. század összes embertelen, lélekölő elmebaját is, a woke-tól a genderen át az LMBTQ-ig, a nemzet- és hagyomány-tagadáson át a pogány hedonizmusig és a nyugatot tönkretevő migráció pártolásig” - tette egyértelművé Bayer Zsolt, mit veszített a nagyérdemű azzal, hogy az intézmény nem maradt a Fidesz befolyása alatt. Emlékeztetőül: a kommunizmus világszerte mintegy 100 millió áldozatot, a nemzetiszocialisták által végrehajtott holokauszt 6 millió áldozatot követelt, ezekkel vette egy kalap alá a publicista az általa felsorolt és nem kedvelt ideológiákat.