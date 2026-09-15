Schmidt Mária szerint a Tisza-kormány szellemi és politikai elődje az SZDSZ, és ez lehet az oka a Terror Háza ideiglenes bezárásának is

leváltás;Schmidt Mária;Terror Háza Múzeum;Tarr Zoltán;Tisza-kormány;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-09-15 19:05:00 CEST

A hírhedt Andrássy út 60. szám alatti múzeum leváltott főigazgatója sérelmezte, hogy indoklás nélkül menesztették. Úgy véli, hogy azok állnak a háttérben, akik korábban a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elítélését sérelmezték.

A mai napon Tarr Zoltán miniszter felmentett főigazgatói posztom alól. Erről nyilvános Facebook-posztjából értesültem. Indoklást, magyarázatot nem kaptam. Ahogy semmilyen kapcsolatfelvételre, kommunikációra nem került sor köztem és a minisztérium között. Leveleimre választ nem kaptam – írta kedd délutáni Facebook-posztjában Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója a távozása körülményeiről. Hozzátette, csak remélni meri, hogy az indoklás nem függ össze az országszerte ismert ellenzéki politikai szimpátiájával, ugyanis „a Tisza által oly sokszor hivatkozott európai politikai kultúrába nem fér bele, hogy a közgyűjteményi vezetőket politikai szimpátia alapján válassza ki a kormányzat”.

Azt sem jelezte semmilyen módon sem Tarr Zoltán, sem a kormányzat más tagja, hogy a Terror Háza Múzeum kiállításának tartalmával vagy nézőpontjával problémája lenne.

– „A kormányzat szellemi és politikai elődje, az SZDSZ, legalább nyilvánosan sérelmezte anno a Tettesek Falát, valamint a kommunista és nyilas terror egyenlő mércével történő elitélését. Feltételezem tehát, hogy a Múzeum bezárásának ez az oka, hiszen a Tisza mögött álló SZDSZ-es szellemi bázis a megnyitásakor ezekre hivatkozva akarta ellehetetleníteni a Terror Háza Múzeumot. Bennük legalább volt annyi kurázsi, hogy véleményüket nyíltan vállalták, amihez a Tisza-kormányzatnak nincs kellő bátorsága” – szögezte le a volt múzeumvezető.

Schmidt Mária ugyanennek tartja, hogy volt munkatársait kedden arra kötelezték, hogy a múzeum felületein „technikai okokkal" indokolják a múzeum bezárását. – A Terror Háza Múzeum létrehozása és több mint két évtizedes vezetése életem megtiszteltetése volt. Szétverni, megszüntetni könnyű. De helyette úgy elmesélni a magyar közelmúlt tragédiáit, diktatúráinak honfitársainktól oly súlyos áldozatokat követelő évtizedeit, hogy az úgy a hazai, mint a külföldi látogatóknak maradandó élményt nyújtson, nagyon nehéz lesz – fűzte hozzá a leváltott főigazgató, akit a Fidesz főideológusának is tartanak. Végül megköszönte a kollégáinak és a múzeum látogatóinak hogy kiálltak az intézmény legfőbb üzenete mellett, hogy „soha többé diktatúrát Magyarországon”

Amint arról a Népszava is beszámolt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedd reggel a Facebook-oldalán közölte, hogy döntése alapján megszűnt Schmidt Mária megbízatása. – Ezzel egy időben a Terror Háza Múzeum ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak. A Terror Háza Múzeum még idén újra látogatható lesz, amint kialakulnak a végleges szakmai, gazdasági és működtetési keretek – írta a miniszter.

A döntés hátteréről Gyorgyevics Benedek, a múzeumot működtető Kulturális Vagyonkezelő Kft. ügyvezetője a hvg-nek azt nyilatkozta, hogy „a Terror Háza bezárására nem politikai, ideológiai okokból került sor, hanem azért, mert át kell világítani a kiállítás jogi helyzetét, szerződést kell kötni az ingatlan tulajdonosával”. Az ügyvezető szerint a bezárás várhatóan rövid ideig tart, és a munkavállalók zöme is maradni fog, ugyanakkor közölte, hogy a vezetők között van 10-15 ember, akiktől valószínűleg megválnak. Így például Szájer József már be is nyújtotta nyugdíjazást kérelmét.

Az egykori EP-képviselő a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány által fenntartott Szabad Európa Intézet igazgatójaként tért vissza a közéletbe 2024-ben, négy évvel azután, hogy Brüsszelben egy ereszen próbált menekülni egy melegorgiáról.