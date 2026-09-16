Egy brit falu megszavazta elszakadását az Egyesült Királyságtól, mert a kormány külföldi menedékkérőket akar elszállásolni a közelben

népszavazás;Egyesült Királyság;elszakadás;

2026-09-16 19:58:00 CEST

A falu a szavazás után Piddington Fejedelemségnek nevezte át magát, jóllehet a referendumnak jogi kötőereje persze nincs.

Nagy többséggel megszavazta elszakadását az Egyesült Királyságtól egy brit falu, mert a kormány a településtől nem messze külföldi menedékkérőket akar elszállásolni. A szavazás jelképes, semmiféle jogi vagy alkotmányos következménye nincs.

A dél-angliai Oxfordshire megye Piddington nevű falujában - ahol a legutóbbi népszavazási adatok alapján 358-an laknak - a szerdán ismertté vált adatok szerint 312-en vettek részt a kezdeményezők által sem teljesen komolyan vett „népszavazáson”, és közülük 285-en a község függetlenné válására voksoltak; az elszakadást mindössze 26-an ellenezték. Egy szavazólap érvénytelen volt. A falu a szavazás után Piddington Fejedelemségnek nevezte át magát.

A referendum előzményeként a londoni védelmi minisztérium bejelentette, hogy a Piddingtonhoz közeli Bicester kisváros félig használaton kívüli laktanyájába 1250 külföldi menedékkérőt költöztet.

Tim McNally, a falu tanácselnöke szerdai nyilatkozatában a szavazást a működőképes demokrácia példájának nevezte, és kijelentette, hogy a község az egész világnak üzent azzal, hogy kiállt akarata mellett.

A jelképes népszavazásra Andy Burnham munkáspárti brit miniszterelnök is reagált, hangsúlyozva: megérti a falusiak „erőteljes érzelmeit” az üggyel kapcsolatban, de a menedékkérők elhelyezésében az egész országnak méltányosságot kell tanúsítania. A kormányfő felidézte, a kormány ígéretet tett arra, hogy a menedékkérők és a menekültek elszállásolására korábban átvett szállodákat visszaadja a turizmusnak.

Andy Burnham kiemelte azt is, hogy az embercsempészek szervezésében csónakokon Angliába illegálisan átkelő menedékkérők száma a brit és a francia kormány intézkedései nyomán az idén hét éve nem mért mélypontra csökkent. A brit miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök a minap Londonban kétoldalú megbeszélést tartott, amelynek egyik fő témája a Franciaországból Angliába tartó tömeges illegális bevándorlási hullám megfékezése volt.

A brit belügyminisztérium adatai szerint a munkáspárti kormány két évvel ezelőtti hivatalba lépése óta több mint 48 ezer átkelési kísérletet sikerült meghiúsítani a La Manche-csatornán, és ugyanebben az időszakban 1100 csónakot és csónakmotort is lefoglaltak az embercsempészektől.