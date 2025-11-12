Nem örökbe kapott gyerekek – Elszakadni mindig nehéz

Csecsemőkorától gondozni egy gyermeket annak tudatában, hogy bármikor elvehetik – hiszen ez a munkával jár –, az egyik legnehezebb része annak, ha valaki hivatásos nevelőszülő. Sánta Lászlóné, Marcsi, aki eddig 23 gyermeket nevelt, arról mesélt lapunknak, a kulcs az okos szeretet, bár az elszakadás fájdalmát így sem lehet megúszni. Az azonban, hogy ez az elszakadás mennyire viseli meg a gyereket és a családot, a rendszer és a benne dolgozók rugalmasságától függ.