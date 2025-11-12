A polgármester szerint „nagyon komoly döntést” kell hoznia a VI. kerületnek.
Legalábbis így vélik az ír sziget lakói.
Csecsemőkorától gondozni egy gyermeket annak tudatában, hogy bármikor elvehetik – hiszen ez a munkával jár –, az egyik legnehezebb része annak, ha valaki hivatásos nevelőszülő. Sánta Lászlóné, Marcsi, aki eddig 23 gyermeket nevelt, arról mesélt lapunknak, a kulcs az okos szeretet, bár az elszakadás fájdalmát így sem lehet megúszni. Az azonban, hogy ez az elszakadás mennyire viseli meg a gyereket és a családot, a rendszer és a benne dolgozók rugalmasságától függ.
Madridi gyámság alá került Katalónia órákkal azután, hogy a regionális parlament kikiáltotta a függetlenséget. Soha nem volt még ilyen bizonytalan a jövő Spanyolországban. Barcelona kettészakadt- tudósít az Euronews az aktuális helyzetről. Az egyik fele a függetlenség mellett, a másik a függetlenség ellen demonstrál. A BBC szombat délelőtt közölte: Madrid megfosztotta az autonómiától Katalóniát, a tartomány irányítását pedig átadta a spanyol miniszterelnök-helyettesnek, Soraya Saenz de Santamariának. Charles Puigdemont eddigi katalán elnök "demokratikus ellenállásra" szólított fel.
A központi kormány a hét végére magasabb fokozatra kapcsolt, és spanyol sajtóértesülések szerint párhuzamosan több lépést is előkészített, hogy megakadályozza Katalónia függetlenségének kikiáltását.
Több mint egy hónappal a népszavazásnak kikiáltott katalán tartományi választások után kifulladni látszik a függetlenségpárti erők lendülete.
Mariano Rajoy spanyol kormányfő és Pedro Sánchez, a legnagyobb ellenzéki párt, a PSOE vezetője közös stratégiát dolgoz ki, hogy megakadályozzák Katalónia elszakadását Spanyolországtól.
Az európai polgárok többségével ellentétben a britek inkább kilépnének az Európai Unióból.
Flandria Skóciára figyel. Röviden így foglalhatnánk össze azt a feszült és csodaváró hangulatot, amellyel Belgium északi fele a skót függetlenségről kiírt népszavazás végeredményét várja. Néhány napja „skót hétvégét” rendeztek az egyik településen, sok flamand pedig személyesen is elutazott Skóciába, hogy reményei szerint együtt ünnepelhessen a skótokkal. Az újságok és tévéállomások különféle elemzéseket adnak közre arról, milyen hatása lehet Flandriára Skócia esetleges függetlenné válása.
Megkezdődött reggel a skóciai népszavazás, amelyen a skót választópolgárok arról dönthetnek, hogy Skócia az Egyesült Királyság része maradjon-e, vagy függetlenné váljon.
Szinte naponta tesznek közzé felméréseket a közelgő, szeptember 18-án esedékes skóciai népszavazás előtt. A legutolsó közvéleménykutatás szűk többséget jelez a függetlenség ellenzői számára. A YouGov adatai szerint 52 százalék szavazna amellett, hogy az országrész Nagy-Britannia keretein belül maradjon, s 48 százalék pártolná az önállóságot.
„Nem gyűrt le minket senki, bár fölöttünk vihar dúlt” – írta 230 évvel ezelőtt Robert Burns Skót hírnevünk című versében. Vajon a nemzeti költő tovább forog-e sírjában szeptember 18 után? E napon ugyanis a Skóciában élő 5.2 millió britnek kell válaszolnia arra a kérdésre, hogy „Skóciának független országnak kell-e lennie.”
Az ukrán belügyminisztérium "terrorellenes" műveletet kezdett kedd reggel a kelet-ukrajnai Harkiv városában, ahol a szakadárok előző nap kikiáltották a "harkivi népi köztársaságot"