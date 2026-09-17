Hat feljelentést tesz Tanács Zoltán tárcája

feljelentések;Balásy Gyula;Tanács Zoltán;

2026-09-17 07:55:00 CEST

A hat ügyből három a P2M Csoporthoz, három pedig a Balásy Gyula-féle cégekhez kapcsolódik.

Újabb hét, újabb feljelentések. Ezúttal hat konkrét ügyben kellett feljelentést tennünk. Nem szeretünk ezzel foglalkozni, van ennél inspirálóbb feladat is a világon, de az átvilágítás során feltárt szabálytalanságok esetében ez a kötelességünk – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter a Facebookon.

A tárcavezető szerint az állam informatikai cégcsoportjának átvilágítása során újabb szabálytalanságokra bukkantak, összesen több mint 3 milliárd forint értékben. Elmondása szerint az átvilágítás során kirajzolódott egy mintázat arról, hogyan működött a rendszer, kiket hoztak helyzetbe, és milyen módszerekkel drágították meg az állam működését.

A hat ügyből három a P2M Csoporthoz, három pedig a Balásy Gyula-féle cégekhez kapcsolódik.

„Előre kiválasztott szereplők, központosított beszerzések, egy ajánlatos eljárások, szinte teljesen kimerített keretek, sokszor homályos vagy nehezen értelmezhető eredménytermékek és teljesítések, és olyan árak, amik nagyon nehezen indokolhatók”

– sorolta a jellemzőket a miniszter.

Tanács Zoltán szerint a P2M épp olyan megkerülhetetlen szereplővé vált a tanácsadás és a szervezetfejlesztés piacán, mint a Balásy-cégek a rendezvényszervezési piacon és a marketingkiadások kapcsán. Felidézte, hogy 2019 előtt a Szabad Tamás és Patonai Ágnes által alapított P2M szinte sehol nem volt, társcégével, a P2M Informatikával együttes árbevétele ezen év előtt soha nem haladta meg a 200 millió forintot. Ehhez képest 2020 végén a Rogán Antal-féle Nemzeti Kommunikációs Hivataltól nettó 30 milliárd forintos, a közigazgatás egészére kiterjedő és számára több évre monopóliumot biztosító szervezetfejlesztési megbízást nyertek, úgy, hogy a pályázatok beadására mindössze néhány nap volt és összesen két jelentkező volt a pályázatra. A miniszter szerint innentől kezdve az összes hasonló munkát csak rajtuk keresztül lehetett igénybe venni, fővállalkozóként minden projektbe bekerültek, miközben a tényleges munkát nem ők végezték, hanem lényegében a korábbi piaci szereplők. A sejtések 3-4-szeres túlárazásról szólnak.

A Lounge-csoporttal kötött szerződések között – számolt be Tanács Zoltán –

olyan tételekre bukkantak, mint például egy karácsonyi esemény megszervezése mintegy 32 millió forintért vagy egy 45 munkavállalónak szánt társasjáték közel 1,8 millió forintért.

Egy gyermektábor háromfogásos ebédjét üdítővel pedig fejenként 24 ezer forintért számolták el. Sőt, volt olyan 93 millió forintos szerződés, amelynek a teljesítésigazolásában mindössze három szó szerepelt: „rendezvény, karácsony, rendezvénykellékek”.

„A Balásy-cégek pénzszivattyúja itt is működött: több százmillió értékben nyújtottak vélhetően jelentősen túlárazott szolgáltatásokat az államnak” – állapította meg a miniszter.