A Tanács Zoltán vezette Tudományos és Technológiai Minisztérium is feljelentést tett a Gondosóra program ügyében

feljelentés;felmentés;Juhász Roland; NER;Gondosóra;Tanács Zoltán;Tudományos és Technológiai Minisztérium;

2026-08-10 21:08:00 CEST

A tárcavezető a parlamentben jelentette be, hogy hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt fordultak a hatóságokhoz. Egyben a programért felelős állami cég vezetőjének is távoznia kell.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium feljelentést tett a Gondosóra programmal kapcsolatban hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt, s felmenti a programért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. vezetőjét – jelentette be Tanács Zoltán miniszter hétfőn az Országgyűlés ülésén, egy interpellációra válaszolva. A tárcavezető Göröghné Bocskai Évának (Tisza) válaszolva a Gondosóra programot tipikus NER-es jelenségnek nevezte, amelyben az alapgondolat jó volt, de aztán – ahogy fogalmazott – ellopták, kifacsarták és túlárazva nyomták a társadalom nyakába.

Tanács Zoltán a részletekről elmondta: gyanújuk szerint több mint százmilliárd forintos kárt okozhattak a bűncselekményekkel. Több mint 6500 dokumentumot, bizonylatot, szerződést, elszámolást vizsgáltak meg, s több mint 12 500 esetben azonosítottak gyanús, több mint 1500 esetben feltűnően gyanús, kritikus kockázatú pontokat. A miniszter arról is beszélt, hogy nemcsak a Gondosóra programért felelős cég vezetőjét menti fel, de a vezetőség tagjai közül többeknek is távoznia kell. Továbbá átmeneti vezetést nevez ki, amelynek az lesz a feladata, hogy a szolgáltatás zökkenőmentes működését biztosítsa.

A Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője eddig a jogász végzettségű Juhász Roland volt, aki a korábbi kormány holnapján fellelhető életrajza szerint a NER alatt számos állami megbízatást kapott, dolgozott többek között a Miniszterelnöki Kormányirodán állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkárként, vagyonfelügyeletért felelős helyettes államtitkárként, a 2018 előtti Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban helyettes államtitkárként, de volt a ma már nem létező kukaholdingnál integrációs és vagyonkezelési irodavezető, sőt 2013 és 2016 között a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságon főosztályvezető és szervezeti igazgató, de számos állami cég felügyelőbizottságában és igazgatóságában is szerepelt, például a Szerencsejáték Zrt.-nél és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél.

A Gondosóra programról Magyar Péter is nyilatkozott, legutóbb a július 23-án megtartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón. Akkor a Telex kérdésére azt mondta, hogy fog még az ügyben feljelentés születni. A program célját nem vitatja, de az eddigi program nem felelt meg az uniós mérföldköveknek, ezért ki kellett venni. A cél nemes, de hatalmas lopások mellett hajtották végre ezt is a miniszterelnök szerint. Néhány nappal azelőtt az Integritás Hatóság saját vizsgálata alapján jelentette be, hogy a Gondosóra program ügyében több bűncselekmény gyanújával fordult a nyomozó hatóságokhoz, és más eljárásokat is kezdeményez. Emlékezetes, Hadházy Ákos korábban több bejelentést is tett a program fideszes kampánycélú felhasználása miatt.