Kettészakad az ország, északnyugaton 20 fok alatti, keleten 30 fok körüli értékeket mérhetünk

Frontzóna hullámzik felettünk, amelynek felhőzete északnyugat felől lassan délkelet felé tevődik, azonban időközben szakadozik, szétesik. Eső, záporeső elszórtan, nagyobb eséllyel az északnyugati országrészben fordulhat elő – írja a HungaroMet.
Az előrejelzés szerint a legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, olykor meg is erősödik. Egy-egy zivatar is kialakulhat.
A hőmérséklet északnyugaton 20 fok alatt, míg a délkeleti, keleti határszélen 30 fok körül alakul. A csúcsérték 18 és 30 fok között várható, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.Az esős időben két nap alatt 23 centimétert nőtt a Duna vízszintje Budapestnél