időjárás;előrejelzés;zivatar;csapadék;

Kettészakad az ország, északnyugaton 20 fok alatti, keleten 30 fok körüli értékeket mérhetünk

Néhol zivatarra is számítani kell.

Frontzóna hullámzik felettünk, amelynek felhőzete északnyugat felől lassan délkelet felé tevődik, azonban időközben szakadozik, szétesik. Eső, záporeső elszórtan, nagyobb eséllyel az északnyugati országrészben fordulhat elő – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint a legtöbb napsütés keleten várható. A déli, délnyugati szél a Tiszántúl kivételével egyre nagyobb területen északnyugatira fordul és megélénkül, olykor meg is erősödik. Egy-egy zivatar is kialakulhat.

A hőmérséklet északnyugaton 20 fok alatt, míg a délkeleti, keleti határszélen 30 fok körül alakul. A csúcsérték 18 és 30 fok között várható, északnyugatról délkelet felé haladva számíthatunk magasabb értékekre. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

A 44. Magyar Sajtófotó Pályázatra 258 szerző 2355 pályaművel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen. Lapunk több volt és jelenlegi munkatársának képei is megtekinthetők a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban megnyílt kiállításon.