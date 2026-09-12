Az esős időben két nap alatt 23 centimétert nőtt a Duna vízszintje Budapestnél

időjárás;Duna;csapadék;hidegfront;napsütés;ősz;vízszint emelkedése;

2026-09-12 12:00:00 CEST

Az előrejelzések szerint a következő napokban hol naposabb, hol felhősebb időszakok váltják egymást, és már csak elszórtan lehet kisebb eső vagy zápor.

Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél – derült ki a www.vizugy.hu szombat reggeli adataiból. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél, vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját. Ezt követően kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent. A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán arról írt szombaton, hogy az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó.

Az Időkép előrejelzése szerint szombaton már naposabb, kora őszies idő vár ránk, sok napsütésre számíthatunk a térségben, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem várható. Többfelé élénk lesz az északnyugati szél. Délután 21 fok körül alakul a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokra, majd délután északnyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, melyekből elszórtan északnyugaton és nyugaton kisebb eső, zápor előfordulhat. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hűvös lesz a reggel, a minimumok 6 és 13 fok között alakulnak. Napközben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő.

Hétfőn ismét egy legyengült hidegfront érheti el hazánkat, emiatt gyakran zavarhatják felhők a napsütést, tartósan felhős, borongós tájaink is lesznek. Elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Délután viszont nyugat felől csökkenni kezd a felhőzet. Többfelé lesz élénk, néhol erős az északnyugati szél. Hajnalban 9 és 17 fok között alakul a legalacsonyabb hőmérséklet, majd délután 19-25 fokot mérhetünk, míg kedden, amikor az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, már 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet.