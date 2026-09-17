A Tisza-kormány nyilvánosságra hozta a 2006-os őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit

Gyurcsány Ferenc;őszödi beszéd;titkosítás;

2026-09-17 08:49:00 CEST

Pontosan húsz évvel azután, hogy nyilvánosságra került az őszödi beszéd.

Pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. szeptember 17-én került nyilvánosságra Gyurcsány Ferenc őszödi beszéde, most pedig a kormány nyilvánosságra hozta a 2006 őszi kormányülések titkos jegyzőkönyveit.

Az erről szóló közlemény szerint a dokumentumokból kiderül, hogy

a beszéddel összefüggésben kialakult politikai válsággal a kormány érdemben nem foglalkozott.

a Gyurcsány Ferenc vezette kabinet a politikai válsággal való szembenézés helyett elsősorban a korábban meghirdetett reformterveire összpontosított. A Gyurcsány-kormány asztalán már előkészítés alatt állt 2006 őszén a vizitdíj bevezetése, ahogyan az új kormányzati negyedet előkészíteni hivatott államreform, és a 2007-es költségvetés sarkalatos pontjai is.

már az őszödi beszéd nyilvánosságra kerülése előtt, szeptember 13-án látta a kormány, hogy a reformok kapcsán a közvéleményt leginkább érzékenyen érintő, feszültséget jelentő kérdéseket konkrét, számszerű adatok hiányában nehezen lehet kommunikálni.

Az iratokat a kormányülés után 50 évre titkosították, majd ezt 3 évenként felülvizsgálták, és a titkosítást meghosszabbították. Ezeket a jegyzőkönyveket hozta most a kormány nyilvánosságra.