Visszatérhetnek a külföldi ingatlanbefektetők

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2026-09-17 09:10:00 CEST

Az áprilisi választás óta nőtt a külföldi befektetők érdeklődése a magyar ingatlanpiac iránt, az idén így jó eséllyel elérhető lehet az 1 milliárd eurós befektetési volumen. A magyar ingatlanfejlesztéseket a müncheni EXPO REAL ingatlanpiaci szakkiállításon mutatják be, október elején, a nemzetközi üzleti világnak.

Újra élénkül a külföldiek érdeklődése a magyar ingatlanpiac iránt. Ezt tükrözi, hogy az idei első fél évben 460 millió euró volt a hazai ingatlanbefektetési volumen, csaknem 60 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Erről Székely Ádám, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület (IFK) elnöke budapesti sajtótájékoztatóján beszélt, ahol az MTI-nek azt mondta: az áprilisi választás óta nőtt a külföldi érdeklődés, és az idén elérhető lehet az 1 milliárd eurós befektetési volumen.

A magyarországi ingatlanbefektetési volumen 2020 előtt évi 2 milliárd euró körül alakult, az elmúlt három évben azonban ennek csak mintegy harmadát érte el.

A CBRE szerint az első fél év eredményei után az év végére 900 millió és 1 milliárd euró közé nőhet.

Az IFK elnöke kifejtette: a rendelkezésre álló 16,4 milliárd eurós uniós forráscsomag kedvezőbb környezetet teremthet az ipari, logisztikai, energetikai, infrastrukturális, lakhatási és városfejlesztési beruházások számára, ezzel tovább javulhat Magyarország régiós pozíciója – mondta Székely Ádám.

A magyar logisztikai ingatlanállomány mintegy 6,5 millió négyzetméter. Az első fél évben körülbelül 250 ezer négyzetméter új kapacitás készült el, 30 százalékkal több, mint egy évvel korábban, miközben a nettó kereslet szintén 30 százalékkal, mintegy 367 ezer négyzetméteresre nőtt.

Székely Ádám az MTI beszámolója szerint úgy látja, hogy a regionális piacokon 3-4 millió négyzetméternyi ipari és logisztikai ingatlan hiányzik. A BMW, a CATL és a Mercedes beruházásai, illetve kapacitásbővítései az ipari és logisztikai ingatlanok mellett a lakhatás, a szálláshelyek, a kiskereskedelem és a szolgáltatások, valamint a közlekedési infrastruktúra iránt is keresletet teremtenek.

Magyarországon jelenleg mintegy 30 ezer lakás épül, ezek kétharmada Budapesten. Az IFK szerint a fővárosi új építésű lakások átadási száma a korábbi évi 3-4 ezerről 8-10 ezerre emelkedhet. A kereslet ugyanakkor egyelőre nem nőtt érdemben: az Otthon Start program támogatott vásárlóinak mintegy 90 százaléka használt lakást választott.

A Wekerle Sándor lakásépítési program 550 millió eurónyi uniós forrást biztosít, amelyet banki, EIB-s, alapkezelői és fejlesztői források egészíthetnek ki. Így

akár 2 milliárd eurónyi beruházás is megvalósulhat megfizethető bérlakások és kollégiumi férőhelyek létrehozására. A nyugat-európai befektetők számára a lakáspiac az egyik fontos befektetési terület.

Az irodapiacon most 12,2 százalékos a kihasználatlanság, miközben mintegy 480 ezer négyzetméter irodaterület áll építés alatt. Ezek jelentős része állami bérlőkhöz kapcsolódik. Az IFK szerint a keresletben továbbra is a jó elhelyezkedésű, korszerű és fenntartható épületek vannak előnyben. A kiskereskedelmi piacon 2026-ban mintegy 65 ezer négyzetméter új terület készülhet el, további 170-180 ezer négyzetméter előkészítése folyik. Székely Ádám az MTI-nek arról is beszélt, hogy a magyarországi kiskereskedelmi ingatlanállomány elmarad a régiós országokétól.

A szállodák iránti kereslet stabil, a vendégéjszakák száma megközelíti az évi 20 milliót, az éves kereslet növekedése 5-6 százalék. Az új projektek többsége Budapesten, a felső közép-, felső és prémiumkategóriában valósul meg – összegezte a legnagyobb ingatlanfejlesztőket tömörítő egyesület.

Van mit megmutatni

Az ingatlanfejlesztők októberben, a müncheni EXPO REAL ingatlanpiaci szakkiállításon mutatják be projektjeiket. Ezek között Rákosrendező fejlesztése és a diósgyőri acélmű területének a rehabilitációja is szerepel majd. Itt Magyarország az eddigi legnagyobb kínálattal vesz részt, összesen 15 jelentős piaci szereplő és négy nagyváros – Debrecen, Miskolc, Nyíregyháza és Pécs – állít ki. Münchenben összesen 34 ország mintegy 1700 kiállítója vesz részt, a befektetők pedig közel 1000 milliárd eurónyi tőkét képviselnek.