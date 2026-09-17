Meghalt Deák Bill Gyula

gyász;Deák Bill Gyula;

2026-09-17 10:28:00 CEST

A magyar blues kiemelkedő alakja 77 éves korában hunyt el.

77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula, a magyar blues kiemelkedő alakja. Halálhírét a zenész Facebook-oldalán közölték csütörtökön.

„Elnémult a mikrofon. Elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankóra támaszkodva is óriás volt a színpadon” – olvasható a bejegyzésben, mely szerint Deák Bill Gyula egy sikeresnek mondott műtét után hunyt el.

Az MTI felidézi, a többszörös arany-, platina és gyémántlemezes Deák Bill Gyula pályafutását Kőbányán kezdte a Sztár zenekarban, 1979-től a Hobo Blues Band (HBB) tagjaként lett országszerte ismert. Miután a HBB-ből kivált, előbb a Bill és a Box Company, majd a Deák Bill Blues Band frontembereként állt színpadra.

Számos musicalben és rockoperában is láthatta a közönség, legjelentősebb szerepe az István a királyban Torda, a táltos volt.