Hetvenhét éves korában meghalt Deák Bill Gyula, a magyar blues egyik legnagyobb hatású énekese. A Hobo Blues Band, a Kopaszkutya és meghatározó szólólemezei előadójaként nem amerikai mintákat másolt: Kőbánya utcáinak, a külvárosi létnek, a veszteségeknek és a talpon maradásnak adott összetéveszthetetlen hangot.
A Sziget Fesztivál mínusz egyedik napja egy olyan stílusosan megfogalmazott hüvelykujjszabály volt, amelynek nyelve Bródy János dalaiból ered.
Július 3. és 5. között rendezik meg a 23. Nemzetközi Gastroblues Fesztivált Pakson. Az idén különleges csemegének számít, hogy ezúttal a hölgyek uralják a fesztivál színpadát! Itt lesz napjaink egyik legelismertebb, aktuális sztárja Beth Hart!