Nemzetközi fesztivál igazi sztárokkal, nőuralommal

Július 3. és 5. között rendezik meg a 23. Nemzetközi Gastroblues Fesztivált Pakson. Az idén különleges csemegének számít, hogy ezúttal a hölgyek uralják a fesztivál színpadát! Itt lesz napjaink egyik legelismertebb, aktuális sztárja Beth Hart!