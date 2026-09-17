Ed Sheeran egész turnéja bánja a popsztár jó fiús imidzsét

Ed Sheeran;Billie Eilish;Macklemore;

2026-09-17 09:25:00 CEST

Az Ed Sheeran körül kialakult botrány valójában nem a különböző világnézetek egymásnak feszüléséről szól, az csak az apropó. Ennél sokkal szárazabb oka van annak, hogy miért beszél erről most a könnyűzenei szakma: az a fránya marketing.

Az angol énekes-dalszerző Ed Sheeran tényleg a szó legszorosabb értelmében vett popsztár, annak is gyakorlatilag mintapéldánya. A fülbemászó zenét ugyanis értékeli a közönség, amit a 15 év alatt összesen közel 20 millió eladott koncertjegy is bizonyít, a kifogástalan hangot és zenei tudást pedig a szakma is elismeri – legalábbis 185 különféle díj nemigen jelenthet mást. A popszakma eminense még a botrányok terén sem kavarta fel túlságosan az állóvizet, csak pályatársai szemét szúrta időről időre, mikor meggyanúsították, hogy egyes slágereit csípőből koppintja. Lehetséges, hogy valaha a lehető legnagyobb természetességgel fakadt Sheeran személyéből a jó fiú imidzs, de a popszakma csúcsán eltöltött 15 év alatt ebből garantált, hogy márka is lesz.

A Sheeran márka pedig az egyszerű, teljesen átlagos kinézetű fiúról szól, aki maga írogatja a dalait mindenféle jó fiús témákról, mint a felnőttlét kihívásai, a reménytelennek tűnő, de aztán persze a sorsnak köszönhetően mégiscsak megélt szerelmek, aztán meg a családalapítás és az apaság megélése. A szomszéd fiú, aki egy szál gitárral ad szerenádot (csak itt esetenként több tízezer ember előtt), és

aki még a közéleti, politikai ügyek fölé is helyezi magát azzal, hogy kiáll az egyetemes emberi jogok, na meg a társadalom elnyomott, marginalizált csoportjai mellett.

Győztes csapaton nem érdemes változtatni, marketingben meg egyenesen kockázatos is: Ed Sheeran karrierje talán leghangosabb botrányát pedig most annak köszönheti, hogy esze ágában sincs reszkírozni.

Az angol énekes rövid idő alatt teljesen egyedül maradt amerikai turnéján, legalábbis ami az őt bojkottáló előzenekarokat és nem utolsósorban most már a saját zenekarát is illeti. Sheeran ellen azt követően kezdtek bojkottba pályatársai, hogy a turné programjából a show promótere száműzte Macklemore amerikai rappert. Az előadó a színpadon töltött perceit ugyanis részben arra használta fel, hogy egy monológ keretében szolidaritását fejezze ki Palesztinával. Az amerikai rapper ráadásul egy dalt is írt Hind’s Hall címmel, amelyben Izrael gázai katonai hadműveleteit ítéli el, s amelyet elő is adott, miközben a kivetítőn Gázáról készült felvételek jelentek meg.

Az előadást követően nem sokkal az Egyesült Államok egyik legnagyobb izraeli–amerikai szervezete petíciót is indított, hogy a turnéról távolítsák el a rappert, míg egy antiszemitizmus ellen küzdő szervezet közleménye szerint Macklemore egyenesen propagandát próbált ráerőltetni a rajongókra. Annak ellenére, hogy egy következő fellépés alkalmával a rapper egy újabb kiszólásban hangsúlyozta,

az Izraellel és az ott történő népirtással szembeni kritika nem a zsidó emberek ellen irányul,

Macklemore hétfőn kénytelen volt bejelenteni, hogy már nem a program része. A rapper a közösségi médiában közzétett bejegyzésben arról írt, hogy Robert Kraft milliárdos, a massachusettsi Gillette Stadium tulajdonosa bojkottot kezdeményezett ellene, pontosabban az egész show ellen, amennyiben Macklemore nem hajlandó visszalépni. Kraft azzal érvelt, hogy egyetért ugyan a rapperrel abban, miszerint túlságosan sok ártatlan élet veszett oda a harcokban, de figyelmen kívül hagyni a Hamász tetteit a kérdésben csak tovább növeli a megosztottságot és a gyűlöletet.

A milliárdos egy kisebb lavinát indított el a további turnéállomások tulajdonosainak körében, többen úgy döntöttek, hogy Macklemore részvétele esetén bojkottálnák az egész show-t. A rapper távozását követően visszamondta fellépését Billie Eilish alkotótársa és testvére, Finneas, a dán Lukas Graham zenekar, az ír énekes-dalszerző Aaron Rowe és nem utolsósorban Sheeran kísérőzenekara, a Beoga nevű ír folkzenekar is. Mindezt azután, hogy egyébként Sheeran a saját közösségimédia-felületén reagált a botrányra, mondván: a promóter döntése volt Macklemore távozása, Sheeran maga sosem hagyná cserben sem a rajongóit, sem a vele dolgozókat.

Állítása szerint ő maga megpróbált hidat építeni a vitában a tiltakozó helyszínek illetékeseihez, de nem járt sikerrel. A kérdésben viszont nem foglalt állást, a pártatlan szerepet választva úgy fogalmazott, a mind Izrael, mind Palesztina oldalán okozott „szenvedés és fájdalom emberi tragédia”. Sheeran mindemellett hangsúlyozta azt is, hogy megvan a saját véleménye, de tartózkodik a politikai állásfoglalástól, ugyanis azért választotta a hírnevet, hogy lehetőséget teremtsen a párbeszédre, bármilyen kérdésben. Bár kritikusai kétkedve fogadták ezt a jó fiús pártatlanságát, tekintve, hogy korábban többek között állást foglalt az orosz–ukrán konfliktusban is, melynek során nemcsak az Ukrajna melletti kiállásra buzdított, hanem még egy jótékonysági fellépést is vállalt.

A turné megszüntetéséről ugyanakkor a fellépést visszamondó zenészek kilépése ellenére sincs hír, Ed Sheeran weboldala egyelőre feltünteti a következő, szeptember 19-i koncertet.