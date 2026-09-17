Hokimezből kabát vagy hátizsák? Így kapnak új életet a régi felszerelések

jégkorong;ruhák;

2026-09-17 14:57:00 CEST

A jégkorongban használaton kívülivé vált, sérült felszerelések újrahasznosítására indított közös projektet az Erste Liga és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME).

A Sport REmade elnevezésű kezdeményezésben a liga csapataitól begyűjtött régi mezekből és védőfelszerelésekből a MOME Textil MA szakos hallgatói készítettek új ruhadarabokat és kiegészítőket.

A jégkorong az egyik leginkább felszerelésigényes sportág, egy teljes felszerelés körülbelül 15 kilogrammot nyom, amelyből mintegy 7 kilogramm textil. Az Erste Liga szerint becslések alapján világszerte évente mintegy 1400 tonna ilyen jellegű hulladék keletkezik.

A hallgatók a mezek, mamutok (a kapus lábszárvédője) és protektorok anyagát újragondolva kabátokat, hátizsákokat és táskákat készítettek. A projekt vezetője, Tomcsányi Dóra tervező, a MOME tanársegédje szerint külön kihívást jelentett, hogy a hallgatók kezdetben nem ismerték sem a sportágat, sem a hozzá tartozó felszereléseket. Egy hokimeccs után azonban megváltozott a hozzáállásuk, és többen rajongóvá váltak.

A projekt célja annak bemutatása, hogy a sportágban keletkező hulladék miként válhat újra felhasználható alapanyaggá, miközben a sport, a design és a fenntarthatóság kapcsolatát is erősíti. Az elkészült darabokat hokijátékosok és fiatal művészek mutatták be. Az év végéig a szurkolók is bekapcsolódhatnak a kezdeményezéshez kapcsolódó aktivitásokba.