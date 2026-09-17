A magyar luxusruhákban nem talált káros anyagot a Greenpeace

A Milánói Divathét kezdetére időzítve mutatta be a Greenpeace a legújabb kutatásának eredményét, mely azt bizonyítja, hogy a luxusmárkák is ugyanazokat a káros vegyszereket használják a gyerekruhák gyártása során, mint az olcsóbban árusító divatcégek. Többek között a Versace, a Louis Vuitton és a Dolce & Gabbana gyerekruháiban is voltak problémás anyagok. A Magyarországon gyártott Dolce & Gabbana-szoknyában viszont nem volt kimutatható káros anyag.