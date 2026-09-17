A jégkorongban használaton kívülivé vált, sérült felszerelések újrahasznosítására indított közös projektet az Erste Liga és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME).
A volt köztársasági elnök öltöztetésére a magyar állam kevesebb mint két év alatt 32,5 millió forintot költött. Volt, hogy egy hónapban 3-4 millió is elment ruhákra.
Mészáros Lőrinc pedig valószínűleg egy csaknem nyolcmillió forintos aligátorbőr táskával feszített, igaz, az erről szóló kép nem elég jó minőségű ahhoz, hogy biztosan meg lehessen állapítani.
Kifejezetten az űrben használható mosószert, folttisztítót és mosó-, szárítógépet fejlesztenek, hogy az űrhajósok ruháit ki lehessen tisztítani.
Egy ember évente 900 millió mikroszálat is környezetbe juttat a ruhák hordásával, a mosásukkal pedig 300 milliót.
Az országgyűlési őrség számára 358,5 millió forint keretösszegben szolgálati alsó- és felsőruházat, valamint szolgálati felszerelés beszerzésére írt ki nyílt tendert az Országgyűlés Hivatala a Közbeszerzési Értesítőben - vette észre a napi.hu.
Öt és fél hónap alatt csaknem félmillió látogatója volt a Viktória és Albert Múzeumban Alexander McQueen divattervező ruháiból rendezett nagyszabású kiállításnak Londonban. Az intézmény igazgatójának tájékoztatása szerint a vasárnap zárult tárlat volt a legsikeresebb a nagy múltú múzeum történetében. A BBC arról írt, hogy a Savage Beauty címmel rendezett kiállítás volt a valaha rendezett legnépszerűbb fizetős tárlat Nagy-Britanniában, és sokan e kiállítás kedvéért látogattak el először a Viktória és Albert Múzeumba.
Könnyen leváló apró díszítések miatt fulladásveszélyes csecsemő- és kisgyermek ruhákat és cipőket talált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), a vizsgált 34 féle termék közül 29 megbukott a teszten - közölte a hatóság kedden.
A Milánói Divathét kezdetére időzítve mutatta be a Greenpeace a legújabb kutatásának eredményét, mely azt bizonyítja, hogy a luxusmárkák is ugyanazokat a káros vegyszereket használják a gyerekruhák gyártása során, mint az olcsóbban árusító divatcégek. Többek között a Versace, a Louis Vuitton és a Dolce & Gabbana gyerekruháiban is voltak problémás anyagok. A Magyarországon gyártott Dolce & Gabbana-szoknyában viszont nem volt kimutatható káros anyag.