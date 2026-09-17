Cseh milliárdos esküvőjén került elő Orbán Ráhel és Tiborcz István

esküvő;milliárdosok;Orbán Ráhel;Tiborcz István;Dél-Olaszország;

2026-09-17 16:00:00 CEST

Hadházy Ákos szerint ha valódi szándék lenne rá, Orbán Viktor veje már inkább előzetesben lenne.

Radovan Vítek cseh milliárdos esküvőjén járt Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István - vette észre Hadházy Ákos volt országgyűlési képviselő a Blesk cseh bulvárlap cikkében.

A három napos luxus lakodalom vendégeiről a bulvárlap paparazzi fotósa készített képeket, ezek között tűnt fel Orbán Viktor bukott miniszterelnök lánya és veje. Hadházy Ákos szerint Radovan Vítek és Tiborcz István között egy jól dokumentálható, közvetlen üzleti kapcsolat is akad, a Vítek-féle CPI Europe ugyanis 2025-ben eladta a Budapest Marriott-ot birtokló céget a Tiborcz-féle BDPST konzorciumnak.

„Úgy tűnik, az út a börtönbe program dél-olaszországi luxusszállón keresztül vezet, bár a képek szerint egyelőre a Tiborcz-Orbán házaspár nemigen aggódik. Pedig ha valódi szándék lenne rá, Tiborcz már előzetesben lehetne, hiszen az előzetes indokolt a szökés, a bűnismétlés, vagy a bizonyítékok megsemmisítése, tanúk befolyásolásának veszélye esetén” - vélekedett Hadházy Ákos, hozzátéve, „a haverjával, Jellinekkel szerencsére már megtörtént ez a baleset és van olyan ügy amiben a két jómadár nagyon közel áll egymáshoz.”

A korábbi független országgyűlési képviselő megjegyezte még, hogy „a Tiborcz első hárommilliárdját jelentő Elios-ügy is csak akkor évült el, ha az új kormány akarja”, ugyanis szerinte akarat esetén „nyugodtan előveheti” azt a 2018-as, szerinte törvénysértő határozatot, amikor az OLAF vizsgálat és az addig ismert tények ellenére megszüntették a nyomozást.