Davis-kupa: Marozsán kezd Luxemburgban

tenisz;tenisz Davis Kupa;Marozsán Fábián;

2026-09-17 13:59:00 CEST

Marozsán Fábián kezdi meg a párharcot a vendégek részéről pénteken Luxemburgban, ahol a magyar férfi teniszválogatott osztályozót játszik a Davis Kupában.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint az már a csütörtöki sorsolás előtt eldőlt, hogy a hazaiak legjobb játékosának, a világranglistán 150. Chris Rodesch-nek nem jött teljesen rendbe a lábsérülése, ezért egyesben nem számíthat rá Gilles Müller kapitány.

A sorsoláson Marozsán Fábián nevét húzta ki elsőként a luxemburgi főváros alpolgármestere, így ő kezd Louis Van Herck (1705.) ellen pénteken 18 órakor, majd Piros Zsombor (116.) és Alex Knaff (761.) csap össze.

Szombaton 14 órától a páros mérkőzéssel folytatódik a program - ennek a szereposztása még nem dőlt el -, majd további két egyesre kerül sor a péntekihez képest fordított felállásban.

Marozsán és Piros mellett Bardóczky Kornél kapitány még Füle Mátyást (579.) és az újonc Makk Pétert (517.) nevezte a találkozóra, Fucsovics Márton vállsérülése miatt nem hadra fogható. A túloldalon Rodesch, Van Herck és Knaff mellett Gilles Müller a ranglistás helyezéssel nem rendelkező Raphael Calzit és Matiej Reitert küldheti még pályára.

A két válogatott mérlege 2/2-re áll: 1962-ben és 1971-ben a magyarok nyertek 5-0-ra, 24 évvel ezelőtt és 2013-ban a luxemburgiak 4-1-re. A 8300 férőhelyes Centre National Sportif et Culturel d'Coque csarnokban sorra kerülő párharc győztese februárban selejtezőt vívhat a világdöntőben való szereplésért.

A magyarok a februári kvalifikációban 4-0-ra kikaptak az amerikaiaktól Tatabányán, ezért kényszerülnek osztályozóra.