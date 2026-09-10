Davis-kupa: többeknek is van törlesztenivalójuk a luxemburgiakkal szemben

Bardóczky Kornél szövetségi kapitány játékosként veszített párharcot a Davis-kupában Luxemburg ellen. A rivális éljátékosa pedig a közelmúltban Fucsovics Mártont és Piros Zsombort is legyőzte. Így hiába a magyarok számítanak a párharc esélyesének, nem veszik félvállról a riválist.