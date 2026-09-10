Bardóczky Kornél szövetségi kapitány játékosként veszített párharcot a Davis-kupában Luxemburg ellen. A rivális éljátékosa pedig a közelmúltban Fucsovics Mártont és Piros Zsombort is legyőzte. Így hiába a magyarok számítanak a párharc esélyesének, nem veszik félvállról a riválist.
Marozsán Fábián és Valkusz Máté két szettben kikapott Kevin Krawietztől és Tim Pütztől szombaton a Tatabányán zajló Magyarország-Németország tenisz Davis Kupa-selejtező páros mérkőzésén. Valkusz Máté ezután egyéniben is alulmaradt Jan-Lennard Struffal szemben, ezzel pedig eldőlt a párharc.
A francia válogatott a döntő 16 csapatos csoportkörében folytathatja szereplését szeptemberben, míg a magyarok ugyanekkor osztályozót vívnak majd.
A Magyar Tenisz Szövetség 21 főt utaztatott ki a torinói Davis Kupa-viadalra, miközben a szervezet korábbi működése miatt milliárdos csontvázak esnek ki a szekrényből.
A mélypontról majdnem másfél év alatt jutott el a hazai teniszsport a jelenlegi állapotig, amikor a felek újra beszélnek egymással, és már részsikereket is ünnepelhetnek.
Fucsovics Márton négyszettes csatában, bravúrral legyőzte Martin Klizant a Szlovákia-Magyarország tenisz Davis Kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjában zajló párharc tegnapi mérkőzésén Pozsonyban, ezzel összesítésben a magyarok győzedelmeskedtek.
Áprilisban ismét Szlovákiával csap össze a magyar férfi válogatott a tenisz Davis Kupa euro-afrikai zóna I-es csoportjában.