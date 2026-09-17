Már öt személyt hallgattak ki gyanúsítottként a Volánbusz-ügyben

Volánbusz;őrizetbe vétel;Központi Nyomozó Főügyészség;korrupciógyanú;

2026-09-17 14:29:00 CEST

Vannak olyan gyanúsítottak is, akik akár 15 éves szabadságvesztést is kaphatnak, amennyiben bűnösnek találja őket a bíróság.

Már öt személyt hallgatott ki gyanúsítottként, és három gyanúsított letartóztatását indítványozta a Központi Nyomozó Főügyészség a Volánbusz-ügyben - derül ki a szervezet lapunknak megküldött közleményéből.

Az ügyészség azért indítványozta utóbbi három személy letartóztatását, mert esetükben felmerül a szökés veszélye, tekintettel az ügy tárgyát képező bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a jogtalan előnyként átvett és átadott több száz millió, illetve - két gyanúsított esetében - milliárdos nagyságrendű pénzösszegekre. Ezen túlmenően feltehető, hogy veszélyeztetnék a további bizonyítást, továbbá egyikük esetében reális a bűnismétlés veszélye is.

A három gyanúsított terhére rótt bűncselekmények büntetési tétele - a halmazati szabályokra figyelemmel - 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés büntetés. A vádhatóság kitér arra is, hogy a korrupciós bűncselekmények miatt 2026. május 15-e óta folytat önálló nyomozást, amely elkülönül a Nemzeti Nyomozó Irodánál folyamatban lévő vagyon elleni bűncselekmények gyanúja miatt indult büntetőeljárástól.