Indulatokban bővelkedő tisztújító közgyűlésen maradt Mészáros János a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke

Mészáros János;Nemzeti Versenysport Szövetség;Batházi Tamás;

2026-09-17 16:44:00 CEST

Mészáros János maradt a Nemzeti Versenysport Szövetség (NVESZ) elnöke, akinek csütörtökön a szervezet indulatos bekiabálásokkal tarkított tisztújító közgyűlésén nyílt szavazással újabb öt évre szavaztak bizalmat.

Fábián Lászlónak, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárának, Kamuti Jenőnek, a Nemzet Sportolójának, a Nemzetközi Fair-play Bizottság örökös és tiszteletbeli elnökének, Szabó Lászlónak, a Magyar Paralimpiai Biztosság elnökének és Molnár Zoltánnak, a Magyar Edzők Társasága elnökének napirend előtti, összesen mintegy félórás, a közelmúlt eredményeit, sikereit, a konstruktív közös munkát kihangsúlyozó köszöntő beszédét követően előbb megválasztották a közgyűlés tisztségviselőit a Magyar Sport Házában tartott eseményen - írja az MTI.

A napirendi pontoknak megfelelően ezt követően az elnökség beszámolójára került sor az elmúlt öt év szakmai munkájáról. Mészáros János beszédét múltidézéssel kezdte és folytatta, kiemelte: bár a szervezet tízéves, 25 évvel ezelőtt indult el az a fajta munka, amelynek a végeredménye egy önálló köztestület lett.

„És ezt úgy hálálják meg egyesek, hogy feljelentettek, legalábbis ahogyan arról az újságból értesültem”

– utalt Mészáros János az Index keddi cikkére. A lap értesülései szerint sportágon belüli szakemberek, edzők és sportvezetők a közelmúltban a törvényesség megsértése és súlyos jogszabály-ellenesség miatt feljelentést tettek Mészáros János elnök és ismeretlen tettesek ellen.

Mészárost ekkor félbeszakították, hogy ne a régmúltról, hanem a napirendnek megfelelően az elmúlt öt évről beszéljen. Az elnök kiemelte: az elmúlt években 360 millió forintról kétmilliárdra emelkedett az NVESZ állami támogatása, versenyzőik eredményét nemcsak a Világjátékokon nyújtott eredményeik, hanem a világbajnokságokon és az Európa-bajnokságokon elért sikerek után is elismerik, valamint az NVESZ kötelékében dolgozó szakemberek bekerültek a nevelőedzői programba. Mészáros záró gondolatában visszatért a portál cikkére, amelyet elsősorban a vele dolgozó kollégák nevében kért ki és utasított vissza, továbbá utalt arra, hogy megkereste az illetékes szerveket, hogy valóban folyamatban van-e ellene bármilyen feljelentés. Amennyiben nem, akkor abban az esetben részéről „megtörténnek majd azok az eljárások, amiknek ilyenkor történniük kell”. A közgyűlés - amelynek tagjai 3100 egyesületet, 108 ezer sportolót és több ezer edzőt képviseltek - ezután elfogadta a beszámolót.

Ezt követően szavaztak a két jelöltről, hogy az elnökről történő szavazásnál rákerülhetnek-e a tényleges listára. Ehhez többségi támogatásra volt szükség, amit Mészáros megkapott, Batházi Tamás viszont nem. Heves, mintegy húszperces vita vette kezdetét, a bekiabálások száma nőtt és egyre hevesebbé vált.

Volt tag, aki megkérdőjelezte az NVESZ-ben a demokrácia tiszteletben tartását, és belső-ázsiai országokat emlegetett példaként. Ezt követően Mészáros felajánlotta, hogy szavazzanak újra, mert az első voksolásnál, tette hozzá, „mintha nem lett volna világos, ki mire szavaz”.

A név szerinti felolvasás után kiderült, hogy 60 tagszervezet képviseletében 56 szavazásra jogosult tartózkodik a teremben - pedig korábban még 58 személy regisztrált -, majd a NVESZ-elnök a pattanásig feszült hangulatot látva egy ponton fennhangon kijelentette: amennyiben Batházi Tamás listára kerül, ő visszalép.

Erre végül nem került sor, mert Batházi másodjára sem került a listára. A korábbi olimpikon úszóra, az élet- és vízimentő szakszövetség elnökére előbb még 29, a második körben 27 igen szavazat érkezett, így nem lett meg a többsége. Az elnökválasztás során Mészáros Jánosra 40 igen szavazat érkezett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül.

Mészáros János 12 évig volt tagja a karateválogatottnak, 1999 óta a sportági szövetség vezetője. Az újonnan megalakult NVESZ közgyűlése 2016. december 21-én választotta elnökévé, 2021-ben a tagok ellenszavazat és tartózkodás nélkül erősítették meg pozíciójában.

Batházi Tamás az MTI-nek elmondta: a történtek után a vele szimpatizálókkal jogi lépéseket tesznek.

Az általános és szakmai alelnököt már titkos szavazás végén választották meg. Előbbi posztra hat jelölés érkezett, de azt Gémesi György, Oláh Gyárfás és Sinkó Andrea sem fogadta el. Gémesi György a búvár szakszövetség elnökeként csalódottságának adott hangot a közgyűlésen történtek, valamint annak hangulata miatt, majd beszéde után azonnal távozott. Az általános alelnök végül Járosi Péter maradt.

A szakmai alelnöki pozícióra négy jelölés érkezett, Oláh Gyárfás és Sinkó Andrea neve ismét felmerült, de itt nem léptek vissza. A második körös szavazás végén aztán előbbit választották meg.

A létszámban egyre fogyatkozó közgyűlés még megválasztotta az elnökség további nyolc tagját, valamint az ötfős felügyelő bizottságba két tagot.