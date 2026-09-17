Karácsony Gergely szerint történelmi esély a budapesti olimpia

Budapest;olimpia;Karácsony Gergely;Gyulay Zsolt;Magyar Olimpiai Bizottság;2036;

2026-09-17 16:22:00 CEST

Budapest főpolgármestere Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnökével vett részt közös panelbeszélgetésen a Marketing Summit Budapest konferenciáján: mindketten megerősítették elkötelezettségüket az olimpiarendezés mellett.

„Óriási esély a budapesti olimpia” – mondta Karácsony Gergely főpolgármester a Marketing Summit Budapest konferenciáján. A 24.hu beszámolója szerint Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is támogatja az ötletet, szerinte Magyarországnak 2036-ban lehet a legnagyobb esélye a nyári játékok megrendezésére, azt követően viszont már nagyobb lesz az európai konkurencia.

Karácsony Gergely olyan olimpiarendezést tart elképzelhetőnek, amelyhez nem kellene újabb stadionokat építeni, a játékokhoz kapcsolódó beruházások ugyanakkor felgyorsíthatnák azokat a városfejlesztéseket, amelyekre Budapestnek egyébként is szüksége van. Példaként az elővárosi közlekedés fejlesztését és a repülőtér könnyebb elérését említette.

A főpolgármester szerint a rendezésről társadalmi párbeszédet kell indítani, amelyben a kormánynak és a fővárosnak egyaránt elkötelezettnek kell lennie a budapesti olimpia mellett. Karácsony korábban, a MOB májusi közgyűlésén is arról beszélt, hogy támogatja a rendezés gondolatát, de szerinte egy esetleges pályázatnak nem az új stadionok építéséről, hanem a város szükséges fejlesztéseiről kellene szólnia. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság már odaítélte a következő két nyári olimpia rendezési jogát: a 2028-as játékokat Los Angelesben, a 2032-es olimpiát pedig Brisbane-ben rendezik.

A 2036-os házigazdáról még nincs döntés, így Budapest számára ez lehet az első olyan nyári olimpia, amelyre ismét pályázhat.

A rendezés iránt több ország és város is érdeklődik. India és Katar várhatóan pályázik, miközben Szaúd-Arábia, a Koreai Köztársaság, Dél-Afrika, Törökország, Chile, Egyiptom, Olaszország, Dánia és Kanada is jelezte érdeklődését, illetve a folyamat valamely korai szakaszában jár.

Gyulay Zsolt szerint 2027-ben fontos fordulópont következik az olimpiai pályázatok kiválasztásában: ekkor kialakulhat az a szűkebb kör, amelynek tagjaival a Nemzetközi Olimpiai Bizottság stratégiai egyeztetéseket folytat. Ezt követően egy-két pályázóra szűkülhet a verseny.

Karácsony szerint ezért még a szűkebb pályázói kör kialakítása előtt szükség lenne a magyar társadalom bevonására. A koncepciót meg kell ismertetni az emberekkel, és az alapelvekről is társadalmi egyeztetést kell folytatni. A főpolgármester szerint ugyanakkor az egyeztetés technikai részleteinek kidolgozásában a kormánynak lenne szerepe.

Budapest olimpiai terve nem új keletű. 2017-ben már készült magyar pályázat a 2024-es játékokra, ám a Momentum által elindított Nolimpia-kampány, valamint az olimpiaellenes népszavazási kezdeményezés miatt végül visszavonták a pályázatot. Az ügy akkor komoly politikai és társadalmi vitát váltott ki, a mostani elképzelések egyik fontos kérdése pedig éppen az lehet, hogy ezúttal sikerül-e szélesebb társadalmi támogatást teremteni a rendezéshez.