Schmidt Mária szerint nincsenek független szakértők, mindenkinek van világnézete

bezárás;átvilágítás;Schmidt Mária;Terror Háza Múzeum;

2026-09-17 15:00:00 CEST

Kíváncsi a Terror Háza Múzeum volt főigazgatója, kik azok a független szakértők, akik átvilágítják a múzeumot.

Schmidt Mária egy csütörtöki Facebook-bejegyzésben a Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint azt írta: „most szólok, ilyenek nincsenek, hiszen mindenkinek van világnézete, értékválasztása, politikai-közéleti preferenciái. Ne ámítsuk már egymást!”

Közölte azt is, hogy a jövőre 25 éves Terror Háza Múzeum az első emlékhelyek között volt a posztszovjet térségben, amely egyenlőségjelet tett a nácizmus és a kommunizmus közé; ezért fogadja a látogatót két azonos méretű gránittömb: egy vörös és egy fekete. A vörös a kommunista, a fekete a nyilas terror áldozatainak állít emléket.

Tarr Zoltánhoz szólva a volt főigazgató megjegyezte, ha a miniszter azt gondolja, hogy a „szakmára” való hivatkozással kibújhat az emlékezetpolitika egyik jelentős kérdésének megválaszolása alól, akkor téved és félrevezeti a magyarokat. „Történészek, nagy tudású és művelt emberek is vitatkoznak emlékezetpolitikai kérdéseken. Aki szerint létezik ilyen kérdésekben értéksemleges szakmai konszenzus, az mindig az éppen aktuálisan hatalomban lévő fősodorral ért egyet, jelen esetben az akadémiai világot uraló liberális ideológiával” - fogalmazott Schmidt Mária. Úgy folytatta, hogy a múzeumi tárlatokat kurátorok hozzák létre, és valószínűleg a világtörténelemben nem volt még olyan múzeumi kiállítás, amelyet ne övezett volna szakmai kritika.

„Amennyiben nem fogja felülvizsgálni az összes magyar közgyűjtemény jelenleg is megtekinthető állandó kiállításait, ismét azzal a gyanúval kell, hogy éljek, hogy ismert ellenzéki politikai szimpátiám miatt tesz így egyedül a Terror Háza Múzeum esetében” - hangsúlyozta Schmidt Mária.