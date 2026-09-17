Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet

letartóztatás;Volánbusz;korrupciógyanú;Szivek Norbert;Jellinek Dániel;

2026-09-17 14:36:00 CEST

Az ügyészség többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja őket.

Két embert letartóztatott a Volánbusz-ügy gyanúsítottjai közül a Budai Központi Kerületi Bíróság, a Központi Nyomozó Főügyészség indítványa nyomán csütörtökön Budapesten - tájékoztatta a Fővárosi Törvényszék szóvivője a tárgyalást követően az MTI-t.

A 24.hu úgy tudja, hogy Jellinek Dániel üzletembert, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Bozó Gergő szóvivő közölte: a bíróság egy hónapra rendelte el a letartóztatást. A döntés nem jogerős, ellene mindkét gyanúsított védője fellebbezett, másodfokon a Fővárosi Törvényszék hoz határozatot.

A szóvivő emlékeztetett, az ügyészség többrendbeli hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével gyanúsítja a két személyt.

Jellinek Dániel letartóztatását alátámasztja az Indotek Group MTI-hez eljuttatott közleménye, amelyben aránytalannak nevezi a vezérigazgatóval szemben alkalmazott kényszerintézkedés meghosszabbítását.